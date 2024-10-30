В Іспанії кілька людей зникли після проливних дощів на сході та півдні
Київ • УНН
Через сильні дощі на сході та півдні Іспанії зникли безвісти 7 осіб, затоплено будинки та автомобілі. Зійшов з рейок швидкісний потяг з 300 пасажирами, рятувальна операція триває до 31 жовтня.
Іспанська влада повідомила про зникнення кількох людей безвісти після сильних дощів, які призвели до масштабних повеней на сході та півдні країни у вівторок, 29 жовтня. Про це повідомляє АР, пише УНН.
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Зазначається, що стихія вразила велику частину території Іспанії, від провінції Малага на півдні до Валенсії на сході. Свідки розповідали, що паводки зносили автомобілі та затоплювали житлові будинки.
У районі Малаги через негоду зійшов з рейок швидкісний потяг з майже 300 пасажирами, проте влада запевнила, що ніхто не постраждав. Тим часом швидкісне сполучення між Валенсією і Мадридом було тимчасово призупинене.
За інформацією місцевої влади, у центральному регіоні Кастілья-Ла-Манча безвісти зникли шість осіб, а у Валенсії розшукують водія вантажівки, який зник під час стихії.
Іспанська поліція та рятувальники залучили гелікоптери для евакуації людей з будинків та автомобілів, що потрапили під загрозу затоплення, а армія приєдналася до рятувальної операції.
За прогнозами національної метеорологічної служби, негода в Іспанії триватиме до четверга, 31 жовтня.
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