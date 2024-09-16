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Повінь зруйнувала в'язницю в Нігерії: втекли 281 ув'язнений

Повінь зруйнувала в'язницю в Нігерії: втекли 281 ув'язнений

Київ • УНН

 • 18887 перегляди

У місті Майдугурі на північному сході Нігерії повінь зруйнувала стіни в'язниці, що дозволило втекти 281 в'язню. Сили безпеки вже затримали сімох утікачів, пошуки решти тривають.

Руйнівна повінь призвела до масової втечі в’язнів у Нігерії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Сьогодні адміністрація в'язниці поінформувала, що на північному сході Нігерії в місті Майдугурі минулого тижня повінь обрушила стіни місцевої в’язниці, дозволивши втекти 281 в'язню.

Речник виправної служби Нігерії Умар Абубакар заявив, що під час операції сил безпеки вже вдалося затримати сімох з утікачів.

Операція з пошуку решти втікачів триває.

Демонстрували російські символи: Нігерія заарештувала громадян Польщі, які вивісили прапори рф під час протестів08.08.24, 12:01 • 21541 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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