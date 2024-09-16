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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Наводнение разрушило тюрьму в Нигерии: сбежали 281 заключенный

Киев  •  УНН

15 сентября 2024, 21:06  •  3147 просмотра

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В городе Майдугури на северо-востоке Нигерии наводнение разрушило стены тюрьмы, что позволило сбежать 281 заключенному. Силы безопасности уже задержали семерых беглецов, поиски остальных продолжаются.

Разрушительное наводнение привело к массовому бегству заключенных в Нигерии. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Сегодня администрация тюрьмы проинформировала, что на северо-востоке Нигерии в городе Майдугури на прошлой неделе наводнение обрушило стены местной тюрьмы, позволив сбежать 281 заключенному.

Представитель исправительной службы Нигерии Умар Абубакар заявил, что во время операции сил безопасности уже удалось задержать семерых из беглецов.

Операция по поиску остальных беглецов продолжается.

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Юлия Котвицкая

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