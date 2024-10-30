В Испании несколько человек пропали после проливных дождей на востоке и юге страны

ukenru
Эксклюзив
россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ
12:32 • 101630 просмотра

россияне применили беспилотники с термобарической боевой частью для последних атак по Украине - КНИИСЭ

Эксклюзив
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
11:46 • 121115 просмотра

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО
11:24 • 109585 просмотра

В ВСУ планируется призвать еще более 160 тыс. человек - СНБО

Эксклюзив
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
10:03 • 122719 просмотра

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть
28 октября 2024, 17:48 • 121303 просмотра

Пять захватывающих премьер ноября: что посмотреть

Эксклюзив
Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи
28 октября 2024, 15:59 • 131131 просмотра

Для богатых нет смысла, а бедным 1 тысячи будет мало: экономист о программе поддержки для каждой семьи

Эксклюзив
Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?
28 октября 2024, 15:21 • 131637 просмотра

Соцопрос показал кризис доверия к НАБУ и таможне: будет ли реформа антикоррупционного бюро?

Эксклюзив
Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах
28 октября 2024, 14:39 • 127219 просмотра

Военные, потерявшие конечности, бесплатно проходят дайвинг-реабилитацию в Броварах

Эксклюзив
Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра
28 октября 2024, 13:02 • 116012 просмотра

Профильный комитет рассмотрит представление об увольнении Костина завтра-послезавтра

Эксклюзив
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
28 октября 2024, 11:44 • 155260 просмотра

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Зеленский встретился с главой правительства Дании: обсудили подготовку бригад ВСУ и поставки вооружений Украине

Зеленский встретился с главой правительства Дании: обсудили подготовку бригад ВСУ и поставки вооружений Украине

17:09 • 17723 просмотра
В оккупированном Крыму задержали женщину, которая купила NFT-марку с "российским кораблем"

В оккупированном Крыму задержали женщину, которая купила NFT-марку с "российским кораблем"

17:12 • 14590 просмотра
Financial Times: ЕС, вероятно, пока что не готов к дальнейшей евроинтеграции Украины

Financial Times: ЕС, вероятно, пока что не готов к дальнейшей евроинтеграции Украины

18:01 • 16524 просмотра
Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

18:38 • 27927 просмотра
Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

20:19 • 14804 просмотра
публикации
Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями

Доступность для всех: почему Украине необходимо усилить контроль за новыми зданиями
Эксклюзив

11:46 • 121115 просмотра
Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

Украинцы хотят изменений в антикоррупционной системе больше, чем на таможне - опрос

11:35 • 110595 просмотра
Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине

Безнаказанность или правосудие? Почему затягивание дел чиновников вредит Украине
Эксклюзив

10:03 • 122719 просмотра
"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

"Мамкина евроинтеграция": замглавы АРМА ездит в регионы вместо укрепления международного сотрудничества

08:54 • 119182 просмотра
российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт

российская пропаганда использует скандалы с украинскими чиновниками, чтобы подорвать доверие Запада к Украине - эксперт
Эксклюзив

28 октября 2024, 11:44 • 155260 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

Нужно ли мыть мясо перед приготовлением? Повар развенчал популярный миф

20:19 • 14794 просмотра
Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

Кошмары можно укротить одним фортепианным аккордом

18:38 • 27916 просмотра
Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

Супермодель Жизель Бюндхен в третий раз беременна

15:59 • 81251 просмотра
Как увидеть зомби: инструкция

Как увидеть зомби: инструкция

14:03 • 92992 просмотра
В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

В библиотеке Нью-Йорка случайно нашли неизвестный вальс Шопена

13:20 • 96717 просмотра
Актуальное
В Испании несколько человек пропали после проливных дождей на востоке и юге страны

В Испании несколько человек пропали после проливных дождей на востоке и юге страны

Киев  •  УНН

01:15 • 3405 просмотра

Read in English

Из-за сильных дождей на востоке и юге Испании пропали без вести 7 человек, затоплены дома и автомобили. Сошел с рельсов скоростной поезд с 300 пассажирами, спасательная операция продолжается до 31 октября.

Испанские власти сообщили об исчезновении нескольких человек без вести после сильных дождей, которые привели к масштабным наводнениям на востоке и юге страны во вторник, 29 октября. Об этом сообщает АР, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что стихия поразила большую часть территории Испании, от провинции Малага на юге до Валенсии на востоке. Свидетели рассказывали, что паводки сносили автомобили и затопляли жилые дома.

В районе Малаги из-за непогоды сошел с рельсов скоростной поезд с почти 300 пассажирами, однако власти заверили, что никто не пострадал. Тем временем скоростное сообщение между Валенсией и Мадридом было временно приостановлено.

По информации местных властей, в центральном регионе Кастилья-Ла-Манча без вести пропали шесть человек, а в Валенсии разыскивают водителя грузовика, который исчез во время стихии.

Испанская полиция и спасатели привлекли вертолеты для эвакуации людей из домов и автомобилей, попавших под угрозу затопления, а армия присоединилась к спасательной операции.

По прогнозам национальной метеорологической службы, непогода в Испании продлится до четверга, 31 октября.

Наводнение разрушило тюрьму в Нигерии: сбежали 281 заключенный15 сентября 2024, 21:06 • 18661 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
valensiyaВаленсия
malahaМалага
ispaniyaИспания
madrydМадрид