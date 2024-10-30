В Испании несколько человек пропали после проливных дождей на востоке и юге страны
Киев • УНН
Из-за сильных дождей на востоке и юге Испании пропали без вести 7 человек, затоплены дома и автомобили. Сошел с рельсов скоростной поезд с 300 пассажирами, спасательная операция продолжается до 31 октября.
Испанские власти сообщили об исчезновении нескольких человек без вести после сильных дождей, которые привели к масштабным наводнениям на востоке и юге страны во вторник, 29 октября. Об этом сообщает АР, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что стихия поразила большую часть территории Испании, от провинции Малага на юге до Валенсии на востоке. Свидетели рассказывали, что паводки сносили автомобили и затопляли жилые дома.
В районе Малаги из-за непогоды сошел с рельсов скоростной поезд с почти 300 пассажирами, однако власти заверили, что никто не пострадал. Тем временем скоростное сообщение между Валенсией и Мадридом было временно приостановлено.
По информации местных властей, в центральном регионе Кастилья-Ла-Манча без вести пропали шесть человек, а в Валенсии разыскивают водителя грузовика, который исчез во время стихии.
Испанская полиция и спасатели привлекли вертолеты для эвакуации людей из домов и автомобилей, попавших под угрозу затопления, а армия присоединилась к спасательной операции.
По прогнозам национальной метеорологической службы, непогода в Испании продлится до четверга, 31 октября.
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