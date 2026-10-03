В Іспанії потужні зливи спричинили масштабну повінь - загинула 102-річна жінка

Засудженого в Україні за держзраду Шарія перевіряють в Іспанії на предмет зв'язків зі спецслужбами рф

Засудженого в Україні за держзраду Шарія перевіряють в Іспанії на предмет зв'язків зі спецслужбами рф

Засудженого в Україні за держзраду Шарія перевіряють в Іспанії на предмет зв'язків зі спецслужбами рф

Засудженого в Україні за держзраду Шарія перевіряють в Іспанії на предмет зв'язків зі спецслужбами рф

Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені

Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені

Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені

Зеленський заявив, що FP-9, здатна уражати москву, має бути готова цієї осені