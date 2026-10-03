В Іспанії потужні зливи спричинили масштабну повінь - загинула 102-річна жінка
Київ • УНН
У Мадрігересі випало 142 літри опадів на квадратний метр, затопило будинки та провели близько 90 рятувальних операцій. Загинула 102-річна жінка.
В Іспанії потужні зливи спричинили масштабну повінь, внаслідок якої загинула 102-річна жінка. У місті Мадрігерес випало 142 літри опадів на квадратний метр. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
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Згідно із заявою регіонального уряду, у муніципалітеті випало 142 літри опадів на квадратний метр, через що довелося розгорнути масштабну рятувальну операцію. Регіональна влада також активувала План дій у разі несприятливих метеорологічних умов (METEOCAM) на першому рівні готовності.
У будинку, де знайшли загиблу, вода піднялася на висоту одного метра. У другій половині дня та на початку ночі екстрені служби провели близько 90 рятувальних операцій, переважно визволяючи людей із будинків, які постраждали від накопичення води. Регіональний уряд повідомив, що отримав численні дзвінки від мешканців, які "були налякані й не знали, як діяти".
Прем’єр-міністр Педро Санчес висловив підтримку в X. "Уся моя любов - родичам жінки, яка загинула внаслідок повені, і вся наша підтримка та солідарність - постраждалим мешканцям", - написав він.
Непал планує осушити чотири льодовикові озера після смертоносної повені02.10.26, 13:56 • 7662 перегляди