Непал планує осушити чотири льодовикові озера після смертоносної повені

Непал розпочне цього фінансового року масштабну програму з осушення чотирьох льодовикових озер, розташованих високо в горах, намагаючись зменшити ризики повеней. Про це заявили чиновники після нещодавньої катастрофи, у результаті якої загинуло понад 1400 осіб, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Рятувальники досі шукають понад 5000 людей, які зникли безвісти в прикордонному регіоні з Китаєм після того, як серпневий обвал льодовика спричинив зсуви та раптову повінь, що прорвалася у долину.

"Наша мета — знизити ризик прориву природних дамб озерами та зменшити ризик повеней нижче за течією", — сказав Субаш Туладхар, експерт урядового дослідницького центру, якому доручено контролювати новий проєкт.

Він сказав, що канали регульовано відводитимуть воду в сусідні річки, додавши, що робітники стикаються з ризиками для здоров'я внаслідок тривалих періодів роботи на великій висоті, а також небезпеки раптових повеней.

Проєктні роботи та детальні дослідження, спрямовані на центральні та східні озера Тулагі, Нижній Барун, Лумдінг Тшо та Хонгу II, розпочнуться у фінансовому році, який триватиме до середини липня 2027 року, повідомила влада.

Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй та Міжнародний центр комплексного розвитку гір (ICIMOD) у звіті за 2020 рік зазначають, що озера, що знаходяться на висоті від 4050 м до 5483 м, є одними з найбільш потенційно небезпечних у Непалі.

Непал мав навички та досвід, необхідні для проєкту вартістю 50 мільйонів доларів, який фінансуватиметься Зеленим кліматичним фондом, ПРООН та урядом, додав Туладхар з Непальського центру досліджень гідрології та водних ресурсів.

Роботи з відведення води "через затворні споруди" розпочнуться після детального дослідження та можуть тривати до шести років, заявив виконавчий директор Центру Санджіб Барал.

Вони включатимуть встановлення датчиків, системи прогнозування та попередження про повені, а також зусилля щодо підвищення стійкості нижче за течією та підготовки громад до ризиків.

У подібних попередніх зусиллях Непал знизив на 3 м рівень центрального гімалайського льодовикового озера Тшо Ролпа у 2000 році та рівня озера Імджа поблизу гори Еверест, найвищої вершини світу, 10 років тому.

Доля 56 українців через місяць після повені в Непалі досі невідома - що кажуть у МЗС

Катастрофа у Непалі стала попередженням для світу, заявив прем'єр-міністр Балендра Шах минулого місяця в пристрасній промові перед Організацією Об'єднаних Націй, у якій звинуватив у цьому зміну клімату, на тлі незначних викидів його країни.

Відступ льодовиків, нестабільні гірські схили та дедалі більш непередбачувані річки показали, що Непал платить високу ціну, додав він.

У Непалі, де за останні чотири десятиліття було зареєстровано близько 26 повеней унаслідок проривів льодовикових озер, у середньому щорічно від екстремальних кліматичних явищ гине понад 300 осіб, а збитки майну обчислюються мільйонами доларів.

Останні повені зруйнували десяток гідроелектростанцій, доріг, мостів, ферм та поселень. За словами чиновників, Непалу, який перебуває у скрутному становищі, знадобиться майже 5 мільярдів доларів для швидкого відновлення.

Кліматологи кажуть, що з підвищенням температури льодовики в Гімалаях відступають, залишаючи після себе нестабільні льодовикові озера, стримувані незначною кількістю породи та льоду над долинами, де проживають мільйони людей.

Вийшло з берегів одне з найнебезпечніших озер у світі: через велику повінь у Гімалаях загинуло 14 людей, 102 зникли

Зниження рівня озер на 3 м значно зменшить загрозу, сказав Самджвал Ратна Баджрачарья, експерт ICIMOD у відставці з льодовиків, льодовикових озер та повеней унаслідок проривів.