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Вийшло з берегів одне з найнебезпечніших озер у світі: через велику повінь у Гімалаях загинуло 14 людей, 102 зникли

Вийшло з берегів одне з найнебезпечніших озер у світі: через велику повінь у Гімалаях загинуло 14 людей, 102 зникли

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 жовтня. УНН. Щонайменше 14 людей загинули і 102 зникли безвісти після того, як проливні дощі призвели до того, що гімалайське льодовикове озеро Лхонак на північному сході Індії вийшло з берегів. Про це пише Reuters, передає УНН.

Деталі

У середу через зливу льодовикове озеро Лхонак у штаті Сіккім вийшло з берегів, спричинивши зливові паводки в долині Тіста, приблизно за 150 км на північ від міста Гангток, недалеко від кордону з Китаєм. Вчені давно попереджали, що це озеро у Гімалаях – одне з найнебезпечніших у світі, бо загрожує затопити велику територію.

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За даними влади, повінь торкнулася 22 тисяч осіб. Підтверджено загибель 14 людей, 26 осіб дістали поранення і 102 зникли безвісти, 22 з яких військовослужбовці.

Цитата

«Пошукові роботи проводяться в умовах безперервних дощів, швидкої течії річки Тіста, у багатьох місцях розмито дороги та мости. Одинадцять мостів було змито водою», - повідомив представник Міноборони.

Доповнення

Влада попередила населення про небезпеку зсуву ґрунту і порушення польотів, оскільки найближчими двома днями в деяких частинах штату Сіккім і сусідніх штатів очікується посилення дощу.

Сіккім був відрізаний від своїх сусідів через руйнування головної дороги. З посиланням на місцеву владу Reuters повідомляє, що в столиці штату місті Гангток уже спостерігається дефіцит бензину і дизельного палива, але продукти харчування у вільному доступі.

Himalayan glacial lake flooding kills 14, more than 100 missing in India

Full Story → https://t.co/Ru6duRGldFpic.twitter.com/SUPGxI8xWw

— PiQ (@PiQSuite) October 5, 2023

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