Вышло из берегов одно из самых опасных озер в мире: из-за большого наводнения в Гималаях погибло 14 человек, 102 пропали

Детали

В среду из-за ливня ледниковое озеро Лхонак в штате Сикким вышло из берегов, вызвав ливневые паводки в долине Тиста, примерно в 150 км к северу от города Гангток, недалеко от границы с Китаем. Ученые давно предупреждали, что это озеро в Гималаях – одно из самых опасных в мире, потому что угрожает затопить большую территорию.

По данным властей, наводнение затронуло 22 тысяч человек. Подтверждена гибель 14 человек, 26 человек получили ранения и 102 пропали без вести, 22 из которых военнослужащие.

Цитата

«Поисковые работы проводятся в условиях непрерывных дождей, быстрого течения реки Тиста, во многих местах размыты дороги и мосты. Одиннадцать мостов были смыты водой», - сообщил представитель Минобороны.

Дополнение

Власти предупредили население об опасности оползня и нарушения полетов, поскольку в ближайшие два дня в некоторых частях штата Сикким и соседних штатов ожидается усиление дождя.

Сикким был отрезан от своих соседей из-за разрушения главной дороги. Со ссылкой на местные власти Reuters сообщает, что в столице штата городе Гангток уже наблюдается дефицит бензина и дизельного топлива, но продукты питания в свободном доступе.

