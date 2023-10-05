Вышло из берегов одно из самых опасных озер в мире: из-за большого наводнения в Гималаях погибло 14 человек, 102 пропали
Киев • УНН
КИЕВ. 5 октября. УНН. По меньшей мере 14 человек погибли и 102 пропали без вести после того, как проливные дожди привели к тому, что гималайское ледниковое озеро Лхонак на северо-востоке Индии вышло из берегов. Об этом пишет Reuters, передает УНН.
Детали
В среду из-за ливня ледниковое озеро Лхонак в штате Сикким вышло из берегов, вызвав ливневые паводки в долине Тиста, примерно в 150 км к северу от города Гангток, недалеко от границы с Китаем. Ученые давно предупреждали, что это озеро в Гималаях – одно из самых опасных в мире, потому что угрожает затопить большую территорию.
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По данным властей, наводнение затронуло 22 тысяч человек. Подтверждена гибель 14 человек, 26 человек получили ранения и 102 пропали без вести, 22 из которых военнослужащие.
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«Поисковые работы проводятся в условиях непрерывных дождей, быстрого течения реки Тиста, во многих местах размыты дороги и мосты. Одиннадцать мостов были смыты водой», - сообщил представитель Минобороны.
Дополнение
Власти предупредили население об опасности оползня и нарушения полетов, поскольку в ближайшие два дня в некоторых частях штата Сикким и соседних штатов ожидается усиление дождя.
Сикким был отрезан от своих соседей из-за разрушения главной дороги. Со ссылкой на местные власти Reuters сообщает, что в столице штата городе Гангток уже наблюдается дефицит бензина и дизельного топлива, но продукты питания в свободном доступе.
Himalayan glacial lake flooding kills 14, more than 100 missing in India
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