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Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Разлив мазута в Черном море из-за аварии российских танкеров: убытки могут достичь миллиардов

Киев  •  УНН

 • 22511 просмотра

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После аварии российских танкеров в Керченском проливе произошла масштабная утечка мазута. Погибло 11 дельфинов и 143 птицы, а нефтяное пятно продолжает распространяться по морю.

Ущерб нанесенный экосистеме Черного моря из-за аварии российских танкеров, в результате которой произошла утечка мазута, может составлять миллиарды. Экологическая инспекция рассчитывает, какой ущерб нанесен. Об этом рассказал журналисту УНН директор Украинского научного центра экологии моря Минприроды Виктор Коморин.

Детали

Эксперт отметил, что те танкеры, которые затонули, не были подключены к глобальной системе наблюдения. То есть сначала, когда все узнали, что сложилась аварийная ситуация, то не было даже известно, где именно.

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"Пятно загрязнения идет от точки, которая находится на юге Керченского пролива. Сейчас ветровая ситуация меняется и пятно уже направлено в нашу сторону. И после этого, по нашим данным, пойдет уже это нефтяное загрязнение в открытое море. Это будет несколько дней - завтра-послезавтра, а потом снова меняется ветровая ситуация и (загрязнение - ред.) снова с затонувшей части танкера начнет распространяться на север", - рассказал Коморин.

По его словам, Украинскому научному центру экологии моря пока точно не известно количество мазута, которое осталось в затонувшей части танкера.

"Но сейчас мы видим из СМИ, что погибло большое количество птиц. Уже и дельфины погибших были выброшены на побережье", - добавил Коморин.

На вопрос, какие ориентировочные убытки могут быть нанесены экосистеме Черного моря, Коморин ответил: "Это миллиарды. Этим уже занимается Экологическая инспекция, они рассчитывают полностью по тем методикам, которые у них есть, убытки, которые нанесены этим вредом, который был нанесен морской окружающей среде".

Разлив мазута в Керченском проливе представляет угрозу для уникальных природных территорий23 дек. 2024, 14:50 • 7451 просмотр

Дополнение

23 декабря мониторинговая группа "Крымского ветра" со ссылкой на данные спутниковой съемки сообщала, что в море у берегов Керчи наблюдается большое количество пятен мазута после аварии российских танкеров 15 декабря.

В Керченском проливе два танкера "Волгонефть" попали в аварию.

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины сообщало, что из-за аварии российских танкеров утечка мазута будет иметь катастрофические последствия для морской экосистемы Черного моря.

На побережье Новороссийска обнаружили 8 мертвых дельфинов после разлива мазута с танкеров. В общем погибло 11 дельфинов и 143 птицы.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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kerchКерчь
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