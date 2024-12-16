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Утечка мазута из-за аварий танкеров рф грозит катастрофическими последствиями для экосистемы Черного моря

Утечка мазута из-за аварий танкеров рф грозит катастрофическими последствиями для экосистемы Черного моря

Киев  •  УНН

 • 1794 просмотра

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Два российских танкера "Волгонефть" потерпели крушение возле Керченского пролива, вызвав значительную утечку мазута. По оценкам экологов, последствия для морской экосистемы могут быть катастрофическими и длиться десятилетиями.

Из-за аварии российских танкеров утечка мазута будет иметь катастрофические последствия для морской экосистемы Черного моря. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

"15 декабря 2024 года вблизи Керченского пролива в результате аварии танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" по сообщению медиа произошла значительная утечка мазута, что создает угрозу масштабной экологической катастрофы в акватории Черного моря", - говорится в сообщении.

Отмечается, что предварительная информация свидетельствует, что причиной аварии стали несоблюдение российской стороной технических требований к безопасности мореплавания, в частности использование речных судов в открытом море в условиях шторма. Это является следствием пренебрежительного отношения россии к международным стандартам безопасности, что является типичным для агрессора.

"По информации Украинского научного центра экологии моря, утечка мазута будет иметь катастрофические последствия для морской экосистемы, в частности гибель планктона, отравление рыб, морских птиц и других живых организмов из-за токсического воздействия нефтепродуктов; загрязнение донных отложений и прибрежных зон, которые являются средой обитания многих видов морской флоры и фауны; нарушение пищевых цепей, что приведет к долгосрочным изменениям в биоразнообразии региона", - информирует Министерство защиты окружающей среды.

Сообщается, что некоторым пострадавшим видам могут потребоваться десятилетия для восстановления.

"Утечка мазута в результате аварии российских танкеров не является случайностью, а еще одним подтверждением безответственности россии по отношению к природе. Это не первый случай, когда страна-агрессор проявляет полное равнодушие ко всему, что представляет ценность для свободного мира", - отмечается в сообщении.

Авария в Керченском проливе: в ВМС заявили о нарушении танкерами требований судоходства16 дек. 2024, 12:58 • 5997 просмотров

Кроме того, сообщается, что Украина уже зафиксировала более 6800 преступлений российских оккупантов против окружающей среды и 3,1 трлн грн убытков от их агрессии. Преступления против окружающей среды, которые сопровождают агрессивные действия россиян в Украине, отражают полное пренебрежение принципами устойчивого развития, экологической безопасности и международного права.

Для оценки ущерба, нанесенного морской экосистеме в результате аварии танкеров, по поручению министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Светланы Гринчук, специалисты Минприроды, Украинского научного центра экологии моря и ГЭИ работают над моделированием последствий чрезвычайного происшествия и осуществляют сбор данных о масштабах загрязнения. Также готовятся обращения в соответствующие природоохранные комиссии и конвенции.

"Этот инцидент подчеркивает необходимость усиления международного контроля за соблюдением стандартов безопасности судоходства и давления на российскую федерацию для предотвращения загрязнения морской среды в будущем. россию необходимо заставить возместить нанесенный ущерб", - отмечает министерство.

Дополнение

УНН передавал, что в Керченском проливе два танкера "Волгонефть" попали в аварию, один сел на мель.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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