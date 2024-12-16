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Авария в Керченском проливе: в ВМС заявили о нарушении танкерами требований судоходства

Авария в Керченском проливе: в ВМС заявили о нарушении танкерами требований судоходства

Киев  •  УНН

 • 5708 просмотра

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Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» вышли в море во время шторма, нарушив требования судоходства. По словам спикера ВМС ВСУ, 50-летние суда игнорировали правила безопасности и систему идентификации.

Два российских корабля «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», которые начали тонуть рядом с Керченским проливом 15 декабря, вышли в море, не соблюдая требований судоходства.

Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире «Суспільне. Студия», передает УНН.

Те погодные условия, которые были на тот момент в море, были не теми, при которых они могли находиться в открытом море... Здесь как всегда русские нарушили все, что могли нарушить

- отметил Плетенчук.

По его словам, сейчас продолжается сезон штормов, который закончится к середине весны. К этому времени сложно выяснить все обстоятельства, а россиянам будет трудно вытаскивать танкеры из воды. В то же время подобные штормовые условия затрудняют навигацию по выходу боевых кораблей Черноморского флота РФ из бухт и применения крылатых ракет.

Кроме того, спикер ВМС ВСУ отметил, что эти танкеры - старые, им более 50 лет. Также их могли задержать на стоянке дольше запланированного, однако капитан корабля должен был учитывать все эти факторы и рассчитать все риски.

Но конечно перебрасывать российскую нефть или другие горюче-смазочные материалы для них важнее, чем соблюдение требований по безопасности гражданского судоходства

- подчеркнул Плетенчук.

Он отметил, что это не единственный такой случай, когда они нарушают правила судоходства. В частности, речь идет о несоблюдении требований по прибрежным предупреждениям и постоянном отключении системы идентификации. По информации представителя ВМС ВСУ, одно из этих судов, попавших в аварию возле Керченского пролива, так же периодически выключало эту систему.

Кроме того, Керченский пролив официально Украиной закрыт более года для гражданского судоходства. Но россияне пренебрегают этими правилами, добавил он. В целом ситуация с речно-морским флотом у россиян довольно сложная. Они не вкладывались в развитие этой инфраструктуры, а времени на восстановление нужно много, отметил Плетенчук.

Дополнение

УНН передавал, что в Керченском проливе два танкера «Волгонефть» попали в аварию, один сел на мель.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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