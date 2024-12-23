Разлив мазута в Керченском проливе представляет угрозу для уникальных природных территорий
Киев • УНН
После аварии российских танкеров "Волгонефть" в Керченском проливе произошел масштабный разлив мазута. Загрязнение достигло берегов Анапы и движется в Крым, угрожая заповедным территориям.
Из-за аварии российских танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" в Керченском проливе в море попало большое количество мазута. Часть мазута уже достигла берегов рф в районе Анапы, но значительная часть осталась в затонувшем судне и продолжает вытекать в воду. Об этом пишет Минприроды, передает УНН.
Детали
Мазут сосредоточен в районе Керченского пролива, но постепенно движется в восточном направлении, далее в акваторию Черного моря. С 25 декабря ожидается изменение направления движения на северо-западное, что может создать угрозу для южного побережья Крыма.
Есть также риск, что мазут достигнет Азовского моря, в зависимости от погодных условий и течений.
Последствия для природы
Разлив мазута представляет угрозу для уникальных природных территорий, таких как Опукский заповедник и ландшафтный парк "Мыс Такиль" в Крыму.
Масштабы загрязнения трудно оценить, ведь неизвестно, сколько мазута осталось в судне и с какой скоростью он вытекает. Это затрудняет прогнозы относительно экологических последствий.
Контроль за ситуацией продолжается, но загрязнение уже наносит вред экосистеме Черного моря.
Напомним
В Керченском проливе авария двух российских танкеров привела к гибели моряка, эвакуации 12 членов экипажа и разливу нефтепродуктов.
Авария российских танкеров в Керченском проливе вызвала образование мазутного пятна, которое уже поразило 160 км побережья рф. Экологи предостерегают, что загрязнение может добраться до украинских берегов и привести к массовой гибели морской фауны.
Впоследствии стало известно, что на Керченском полуострове обнаружен выброс мазута с потерпевших аварию танкеров "Волгонефть".