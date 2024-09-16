От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф

Все экологические преступления, совершенные россией на территории Украины во время полномасштабного вторжения, тщательно документируются для того, чтобы впоследствии получить надлежащую оценку в международных судах.

На какой стадии сейчас находится расследование подрыва россиянами Каховской ГЭС, как на экологическую ситуацию в Украине повлияет загрязнение россиянами реки Сейм, а также других водоемов, почв, уничтожение природных экосистем и биоразнообразия - об этом рассказали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментарии УНН.

По словам экспертов, с начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины фиксируются многочисленные факты сознательного антропогенного воздействия врага на экологию и окружающую среду. В этом контексте инженерно-экологическая экспертиза является одним из ключевых инструментов в процессе привлечения виновных к ответственности и анализа масштабности влияния военных событий на окружающую среду.

Специалисты добавляют, что каждый вызванный ракетными обстрелами пожар, уничтожение флоры и фауны, загрязнение водоемов имеют долговременные последствия. Речь идет о необратимых изменениях в экосистемах, деградации почв, исчезновении отдельных видов растений и животных, а также загрязнении воздуха и воды, что влияет на здоровье людей и общую устойчивость природной среды.

Имеем в работе красноречивый пример подрыва российскими войсками Каховской ГЭС. Затопление больших территорий и загрязнение водных ресурсов были лишь мгновенными последствиями этой масштабной экологической катастрофы. По этому делу и сейчас работает экспертная комиссия, которая должна проанализировать тысячи показателей, собранных органами досудебного расследования. Мы не имеем права говорить общими словами, а должны апеллировать только к фактам и надежной доказательной базе, которая станет основой международных судебных процессов. Подобная история имеет место и по фактам и последствиям ракетных обстрелов, вызванных ими пожаров и других последствий. То есть за каждым случаем экологического преступления врага должна идти надлежащая оценка и анализ, чтобы Украина могла в конце концов привлечь виновных к ответственности - рассказал директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

Актуальным вопросом для граждан сейчас остается и органическое загрязнение реки Сейм, вызванное сознательными действиями рф. Оно привело к снижению уровня кислорода в воде, что повлекло массовую гибель рыбы. Специалисты отмечают, что пока соответствующих исследований и экспертиз к ним не поступало, однако Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз активно привлекается ко всем подобным исследованиям, в частности благодаря своим современным лабораториям, которые имеют полный спектр исследований и мощности для оперативного и системного анализа экологических угроз.

"С февраля 2022 года экспертами Института было проведено более 300 исследований проб воды и почв. В одной экспертизе анализируется до нескольких десятков указанных проб. Такие исследования включают несколько этапов, которые позволяют оценить состояние воды и почв, выявить загрязнения, установить возможные последствия для окружающей среды и здоровья украинцев. При необходимости проводятся другие анализы: физико-химический, биологический, токсикологический, радиологический - эти аспекты позволяют установить экологическое состояние, в котором мы живем", - отметили эксперты КНИИСЭ.

Напомним

Сброс нечистот из сахарного завода в городе тёткино в рф вызвал загрязнение реки Сейм, впадающей в Десну, органическими веществами, что привело к массовой гибели рыбы.

Из-за биологического заражения воды в Сейме и Десне Госэкоинспекция сообщала о вылове 17 тонн мертвой рыбы и оценила убытки в более чем 200 млн грн.

А 9 сентября пятно загрязнения в реке Десна уже достигло Чернигова, там наблюдался неприятный запах и мор рыбы.

По мнению экологов, теперь на восстановление экосистем рек Сейм и Десна нужно 2-3 года.

По информации Минприроды, загрязненная вода из Десны могла достичь Киевской области 14-16 сентября.

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