От загрязнения воздуха и воды до исчезновения некоторых видов растений и животных - эксперты КНИИСЭ об основных последствиях экологических преступлений рф
Киев • УНН
Эксперты КНИИСЭ рассказали об основных последствиях экологических преступлений рф.
Все экологические преступления, совершенные россией на территории Украины во время полномасштабного вторжения, тщательно документируются для того, чтобы впоследствии получить надлежащую оценку в международных судах.
На какой стадии сейчас находится расследование подрыва россиянами Каховской ГЭС, как на экологическую ситуацию в Украине повлияет загрязнение россиянами реки Сейм, а также других водоемов, почв, уничтожение природных экосистем и биоразнообразия - об этом рассказали специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в комментарии УНН.
По словам экспертов, с начала полномасштабного российского военного вторжения на территорию Украины фиксируются многочисленные факты сознательного антропогенного воздействия врага на экологию и окружающую среду. В этом контексте инженерно-экологическая экспертиза является одним из ключевых инструментов в процессе привлечения виновных к ответственности и анализа масштабности влияния военных событий на окружающую среду.
Специалисты добавляют, что каждый вызванный ракетными обстрелами пожар, уничтожение флоры и фауны, загрязнение водоемов имеют долговременные последствия. Речь идет о необратимых изменениях в экосистемах, деградации почв, исчезновении отдельных видов растений и животных, а также загрязнении воздуха и воды, что влияет на здоровье людей и общую устойчивость природной среды.
Имеем в работе красноречивый пример подрыва российскими войсками Каховской ГЭС. Затопление больших территорий и загрязнение водных ресурсов были лишь мгновенными последствиями этой масштабной экологической катастрофы. По этому делу и сейчас работает экспертная комиссия, которая должна проанализировать тысячи показателей, собранных органами досудебного расследования. Мы не имеем права говорить общими словами, а должны апеллировать только к фактам и надежной доказательной базе, которая станет основой международных судебных процессов. Подобная история имеет место и по фактам и последствиям ракетных обстрелов, вызванных ими пожаров и других последствий. То есть за каждым случаем экологического преступления врага должна идти надлежащая оценка и анализ, чтобы Украина могла в конце концов привлечь виновных к ответственности
Актуальным вопросом для граждан сейчас остается и органическое загрязнение реки Сейм, вызванное сознательными действиями рф. Оно привело к снижению уровня кислорода в воде, что повлекло массовую гибель рыбы. Специалисты отмечают, что пока соответствующих исследований и экспертиз к ним не поступало, однако Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз активно привлекается ко всем подобным исследованиям, в частности благодаря своим современным лабораториям, которые имеют полный спектр исследований и мощности для оперативного и системного анализа экологических угроз.
"С февраля 2022 года экспертами Института было проведено более 300 исследований проб воды и почв. В одной экспертизе анализируется до нескольких десятков указанных проб. Такие исследования включают несколько этапов, которые позволяют оценить состояние воды и почв, выявить загрязнения, установить возможные последствия для окружающей среды и здоровья украинцев. При необходимости проводятся другие анализы: физико-химический, биологический, токсикологический, радиологический - эти аспекты позволяют установить экологическое состояние, в котором мы живем", - отметили эксперты КНИИСЭ.
Напомним
Сброс нечистот из сахарного завода в городе тёткино в рф вызвал загрязнение реки Сейм, впадающей в Десну, органическими веществами, что привело к массовой гибели рыбы.
Из-за биологического заражения воды в Сейме и Десне Госэкоинспекция сообщала о вылове 17 тонн мертвой рыбы и оценила убытки в более чем 200 млн грн.
А 9 сентября пятно загрязнения в реке Десна уже достигло Чернигова, там наблюдался неприятный запах и мор рыбы.
По мнению экологов, теперь на восстановление экосистем рек Сейм и Десна нужно 2-3 года.
По информации Минприроды, загрязненная вода из Десны могла достичь Киевской области 14-16 сентября.
Забруднення Десни: у Держпродспоживслужбі назвали ризики потрапляння шкідливих речовин до водозабору в Києві 10 сентября 2024, 16:24 • 101606 просмотров