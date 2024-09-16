Від забруднення повітря та води до зникнення деяких видів рослин і тварин - експерти КНДІСЕ про основні наслідки екологічних злочинів рф

Усі екологічні злочини, вчинені росією на території України під час повномасштабного вторгнення, ретельно документуються для того, щоб згодом отримати належну оцінку в міжнародних судах.

На якій стадії нині перебуває розслідування підриву росіянами Каховської ГЕС, як на екологічну ситуацію в Україні вплине забруднення росіянами річки Сейм, а також інших водойм, ґрунтів, знищення природних екосистем і біорізноманіття – про це розповіли фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз в коментарі УНН.

За словами експертів, з початку повномасштабного російського воєнного вторгнення на територію України фіксуються численні факти свідомого антропогенного впливу ворога на екологію та навколишнє середовище. У цьому контексті інженерно-екологічна експертиза є одним із ключових інструментів у процесі притягнення винних до відповідальності та аналізу масштабності впливу воєнних подій на довкілля.

Фахівці додають, що кожна спричинена ракетними обстрілами пожежа, знищення флори й фауни, забруднення водойм мають довготривалі наслідки. Ідеться про незворотні зміни в екосистемах, деградацію ґрунтів, зникнення окремих видів рослин і тварин, а також забруднення повітря і води, що впливає на здоров'я людей і загальну стійкість природного середовища.

Маємо в роботі красномовний приклад підриву російськими військами Каховської ГЕС. Затоплення великих територій і забруднення водних ресурсів були лише миттєвими наслідками цієї масштабної екологічної катастрофи. За цією справою й зараз працює експертна комісія, яка повинна проаналізувати тисячі показників, зібраних органами досудового розслідування. Ми не маємо права говорити загальними словами, а повинні апелювати лише до фактів і надійної доказової бази, яка стане основою міжнародних судових процесів. Подібна історія має місце і за фактами та наслідками ракетних обстрілів, спричинених ними пожеж та інших наслідків. Тобто за кожним випадком екологічного злочину ворога повинна йти належна оцінка й аналіз, щоб Україна могла зрештою притягнути винних до відповідальності - розповів директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін.

Актуальним питанням для громадян наразі залишається й органічне забруднення річки Сейм, спричинене свідомими діями рф. Воно призвело до зниження рівня кисню у воді, що спричинило масову загибель риби. Фахівці зазначають, що поки відповідних досліджень та експертиз до них не надходило, однак Київський науково-дослідний інститут судових експертиз активно залучається до всіх подібних досліджень, зокрема завдяки своїм сучасним лабораторіям, які мають повний спектр досліджень та потужності для оперативного й системного аналізу екологічних загроз.

"З лютого 2022 року експертами Інституту було проведено понад 300 досліджень проб води та ґрунтів. В одній експертизі аналізується до кількох десятків зазначених проб. Такі дослідження включають кілька етапів, які дозволяють оцінити стан води та ґрунтів виявити забруднення, встановити можливі наслідки для навколишнього середовища та здоров'я українців. При потребі проводяться інші аналізи: фізико-хімічний, біологічний, токсикологічний, радіологічний − ці аспекти дозволяють встановити екологічний стан в кому ми живемо", − зазначили експерти КНДІСЕ.

Нагадаємо

Скидання нечистот із цукрового заводу в місті тьоткіно у рф спричинило забруднення річки Сейм, яка впадає в Десну, органічними речовинами, що призвело до масової загибелі риби.

Через біологічне зараження води у Сеймі та Десні Держекоінспекція повідомляла про вилов 17 тонн мертвої риби та оцінила збитки у понад 200 млн грн.

А 9 вересня пляма забруднення в річці Десна вже досягла Чернігова, там спостерігався неприємний запах і мор риби.

На думку екологів, тепер на відновлення екосистем річок Сейм та Десна потрібно 2-3 роки.

За інформацією Міндовкілля, забруднена вода з Десни могла досягнути Київщини 14-16 вересня.

Забруднення Десни: у Держпродспоживслужбі назвали ризики потрапляння шкідливих речовин до водозабору в Києві