У Сеймі та Десні вже виловили 17 тонн мертвої риби — Держекоінспекція
Київ • УНН
Через біологічне зараження води у Сеймі та Десні Держекоінспекція повідомляє про вилов 17 тонн мертвої риби та оцінює збитки у понад 200 млн гривень.
Внаслідок біологічного зараження води у річках Сейм та Десна продовжує гинути риба, в уловлюючи сітки потрапило вже 17 тонн. Про це повідомив в.о. голови Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
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Він розповів, що на Чернігівщині провели засоби з абсорбції, додавши воду реагент, що має ліквідувати забруднення. Постійно проводяться й інші заходи, по течії виловлюють мертву рибу.
Розгорнули сітки на Чернігівщині. Коли забруднена вода переміститься вниз за течією, плануємо це зробити також поблизу міста Остер та на Київщині. У Сумській області зібрано понад 11 тонн риби, на Чернігівщині за допомогою цих сіток зібрано вже 6 тонн риби
Попередні збитки за його словами, становлять 188 млн гривень на території Сумської області і майже 29 млн гривень – на Чернігівщині.
Нагадаємо
Державна екологічна інспекція повідомляє про відсутність забруднень води на Київщині. На Сумщині та Чернігівщині зафіксовано біологічне забруднення річки Десна, що призвело до загибелі риби.
росіяни отруїли річку Сейм, що впадає в Десну - Держрибагентство28.08.24, 21:19 • 32499 переглядiв