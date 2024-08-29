Жодних забруднень води на Київщині не виявлено - Держекоінспекція
Київ • УНН
Державна екологічна інспекція повідомляє про відсутність забруднень води на Київщині. На Сумщині та Чернігівщині зафіксовано біологічне забруднення річки Десна, що призвело до загибелі риби.
На водоймах Київщини Державна екологічна інспекція працює в посиленому режимі, наразі немає забруднень, а якість води відповідає нормам. Про це повідомив в.о. Голови Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович в ефірі телемарафону, передає УНН.
"На водоймах Київщини працює Державна екологічна інспекція в посиленому режимі. Станом на сьогодні, на Київщині немає жодних забруднень, вода знаходиться у нормі допустимих меж", - каже Зубович.
Він зазначає, що на Сумщині та Чернігівщині зафіксовано перевищення допустимих меж у річні Десна.
"Зазначаю, що це не хімічне чи токсичне забруднення, а біологічне, через яке рівень кисню у воді впав і через це помирає риба", - додає Зубович.
Нагадаємо
На позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про заборону купання та вилову риби в річці Десна та її затоках у Броварському та Вишгородському районах. Як повідомляв Вишгородський міський голова Олексій Момот, у річці Десна знайдено отруйні речовини, що стікають з росії. Втім, пізніше він видалив допис.