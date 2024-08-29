Никаких загрязнений воды на Киевщине не обнаружено - Госэкоинспекция

На водоемах Киевщины Государственная экологическая инспекция работает в усиленном режиме, пока нет загрязнений, а качество воды соответствует нормам. Об этом сообщил и.о. Председателя Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович в эфире телемарафона, передает УНН.

"На водоемах Киевщины работает Государственная экологическая инспекция в усиленном режиме. По состоянию на сегодня, на Киевщине нет никаких загрязнений, вода находится в норме допустимых пределов", - говорит Зубович.

Он отмечает, что на Сумщине и Черниговщине зафиксировано превышение допустимых пределов в реке Десна.

"Отмечаю, что это не химическое или токсическое загрязнение, а биологическое, из-за которого уровень кислорода в воде упал и поэтому умирает рыба", - добавляет Зубович.

Напомним

На внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о запрете купания и вылова рыбы в реке Десна и ее заливах в Броварском и Вышгородском районах. Как сообщал Вышгородский городской голова Алексей Момот, в реке Десна найдены ядовитые вещества, стекающие из россии. Впрочем, позже он удалил сообщение.