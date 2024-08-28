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У Десні знайшли отруйні речовини, які стікають з рф

Київ • УНН

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У річці Десна знайдено отруйні речовини, що стікають з росії. Київська обласна комісія заборонила купання та вилов риби в Десні та її затоках у Броварському та Вишгородському районах.

На позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про заборону купання та вилову риби в річці Десна та її затоках у Броварському та Вишгородському районах. Про це повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот, пише УНН.

Деталі

Момот повідомив, що 26 серпня відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні  було доручено Броварським і Вишгородським районним державним адміністраціям, а також головам Вишгородської та Пірнівської територіальних громад заборонити місцевим жителям купатися та ловити рибу.

В річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Категорично заборонити всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках!

- написав міський голова. 

Заборона діятиме до отримання безпечних результатів від екологів.

Нагадаємо

Жителі окупованого Маріуполя зафіксували на відео, як річка Кальчик обміліла внаслідок дій окупантів, які від минулого року перекривали її і скидали відходи з бетонного заводу.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоКримінал та НПКиївщина

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