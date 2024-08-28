У Десні знайшли отруйні речовини, які стікають з рф
Київ • УНН
У річці Десна знайдено отруйні речовини, що стікають з росії. Київська обласна комісія заборонила купання та вилов риби в Десні та її затоках у Броварському та Вишгородському районах.
На позачерговому засіданні Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було ухвалено рішення про заборону купання та вилову риби в річці Десна та її затоках у Броварському та Вишгородському районах. Про це повідомив Вишгородський міський голова Олексій Момот, пише УНН.
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Момот повідомив, що 26 серпня відбулося позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На засіданні було доручено Броварським і Вишгородським районним державним адміністраціям, а також головам Вишгородської та Пірнівської територіальних громад заборонити місцевим жителям купатися та ловити рибу.
В річці Десна та її затоках виявлено отруйну речовину, яка спускається по течії з російського кордону. Категорично заборонити всьому підпорядкованому о/с купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках!
Заборона діятиме до отримання безпечних результатів від екологів.
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