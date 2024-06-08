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У Маріуполі через дії окупантів пересихає річка Кальчик

У Маріуполі через дії окупантів пересихає річка Кальчик

Київ • УНН

 • 24999 перегляди

Жителі окупованого Маріуполя зафіксували, як річка Кальчик обміліла через те, що окупанти перекрили її і скидали відходи бетонного заводу, що призвело до повного пересихання річки і руйнування місцевої екосистеми.

Жителі окупованого Маріуполя зафіксували на відео, як річка Кальчик обміліла внаслідок дій окупантів, які від минулого року перекривали її і скидали відходи з бетонного заводу. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.

Деталі

Мешканці Маріуполя зняли на відео, як річка Кальчик обміліла через дії окупантів, які з минулого року активно її знищують.

"Зокрема, ще у грудні минулого року загарбники побудували перекриття через річку. Через варварські методи будівництва, велика чаcтина Кальчику була просто засипана землею із шлаком. А нещодавно маріупольці у місцевих чатах писали, що до річки скидають відходи з бетонного заводу", - повідомляють у Маріупольській міській раді.

Зараз існує ризик, що Кальчик повністю пересохне, що свідчить про знищення не тільки місцевих будівель, а й усієї екосистеми Приазов'я.

Нагадаємо

Раніше мешканці окупованого Маріуполя скаржились на каналізаційні витоки, які більше місяця потрапляли в Азовське море, а також на екологічні збитки від росіян.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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