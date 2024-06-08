У Маріуполі через дії окупантів пересихає річка Кальчик
Київ • УНН
Жителі окупованого Маріуполя зафіксували, як річка Кальчик обміліла через те, що окупанти перекрили її і скидали відходи бетонного заводу, що призвело до повного пересихання річки і руйнування місцевої екосистеми.
Жителі окупованого Маріуполя зафіксували на відео, як річка Кальчик обміліла внаслідок дій окупантів, які від минулого року перекривали її і скидали відходи з бетонного заводу. Про це повідомляє Маріупольська міська рада, пише УНН.
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Мешканці Маріуполя зняли на відео, як річка Кальчик обміліла через дії окупантів, які з минулого року активно її знищують.
"Зокрема, ще у грудні минулого року загарбники побудували перекриття через річку. Через варварські методи будівництва, велика чаcтина Кальчику була просто засипана землею із шлаком. А нещодавно маріупольці у місцевих чатах писали, що до річки скидають відходи з бетонного заводу", - повідомляють у Маріупольській міській раді.
Зараз існує ризик, що Кальчик повністю пересохне, що свідчить про знищення не тільки місцевих будівель, а й усієї екосистеми Приазов'я.
Нагадаємо
Раніше мешканці окупованого Маріуполя скаржились на каналізаційні витоки, які більше місяця потрапляли в Азовське море, а також на екологічні збитки від росіян.