Маріупольці скаржаться, що вже місяць каналізаційні стоки течуть до моря
Київ • УНН
Мешканці окупованого Маріуполя скаржаться на витоки каналізаційних стоків, які вже місяць течуть в Азовське море, завдаючи екологічної шкоди екосистемі міста.
Мешканці окупованого Маріуполя скаржаться на каналізаційні витоки, які вже місяць потрапляють в Азовське море, а також на екологічні збитки від росіян. Про це повідомляє Маріупольська міська рада у телеграм каналі, пише УНН.
Деталі
Мешканці вулиці Куїнджі в Маріуполі стурбовані через те, що вже місяць витікаюча каналізація змішується з ґрунтовими водами та потрапляє в море біля міського пляжу.
Містяни подавали заявки до місцевого водоканалу, але жодних дій комунальне підприємство не приймає,
За повідомленням мешканців, росіяни протягом двох років спричинили значну шкоду екосистемі міста.
Відбувається забруднення річки Кальчик, зростає кількість стихійних сміттєзвалищ. У результаті – минулого літа неодноразово на берег Азовського моря виносило тіла загиблих риб та дельфінів,
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