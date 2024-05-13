Мариупольцы жалуются, что уже месяц канализационные стоки текут к морю

Жители оккупированного Мариуполя жалуются на канализационные утечки, которые уже месяц попадают в Азовское море, а также на экологический ущерб от россиян. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в телеграмм канале, пишет УНН.

Детали

Жители улицы Куинджи в Мариуполе обеспокоены из-за того, что уже месяц вытекающая канализация смешивается с грунтовыми водами и попадает в море возле городского пляжа.

Горожане подавали заявки в местный водоканал, но никаких действий коммунальное предприятие не принимает, - пишет городской совет Мариуполя.

По сообщению жителей, россияне в течение двух лет нанесли значительный ущерб экосистеме города.

Происходит загрязнение реки Кальчик, растет количество стихийных свалок. В результате - прошлым летом неоднократно на берег Азовского моря выносило тела погибших рыб и дельфинов, - добавили они.

Напомним

В оккупированном Мариуполе захватчики заселяют в отстроенные дома гастарбайтеров из россии и Центральной Азии, оставляя бывших хозяев ни с чем.