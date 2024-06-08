В Мариуполе из-за действий оккупантов пересыхает река Кальчик

Жители оккупированного Мариуполя зафиксировали на видео, как река Кальчик обмелела в результате действий оккупантов, которые с прошлого года перекрывали ее и сбрасывали отходы с бетонного завода. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, пишет УНН.

Детали

Жители Мариуполя сняли на видео, как река Кальчик обмелела из-за действий оккупантов, которые с прошлого года активно ее уничтожают.

"В частности, еще в декабре прошлого года захватчики построили перекрытие через реку. Из-за варварских методов строительства, большая часть Кальчика была просто засыпана землей со шлаком. А недавно мариупольцы в местных чатах писали, что в реку сбрасывают отходы с бетонного завода", - сообщают в Мариупольском городском совете.

Сейчас существует риск, что Кальчик полностью пересохнет, что свидетельствует об уничтожении не только местных зданий, но и всей экосистемы Приазовья.

Напомним

Ранее жители оккупированного Мариуполя жаловались на канализационные утечки, которые больше месяца попадали в Азовское море, а также на экологические убытки от россиян.