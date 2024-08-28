В Десне нашли ядовитые вещества, которые стекают из рф

На внеочередном заседании Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение о запрете купания и вылова рыбы в реке Десна и ее заливах в Броварском и Вышгородском районах. Об этом сообщил Вышгородский городской голова Алексей Мамот, пишет УНН.

Детали

Мамот сообщил, что 26 августа состоялось внеочередное заседание Киевской областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. На заседании было поручено Броварской и Вышгородской районным государственным администрациям, а также главам Вышгородской и Пирновской территориальных общин запретить местным жителям купаться и ловить рыбу.

В реке Десна и ее заливах обнаружено ядовитое вещество, которое спускается по течению с российской границы. Категорически запретить всему подчиненному о/с купаться, переплавляться, рыбачить в Десне и ее заливах! - написал городской голова.

Запрет будет действовать до получения безопасных результатов от экологов.

Напомним

Жители оккупированного Мариуполя зафиксировали на видео, как река Кальчик обмелела в результате действий оккупантов, которые с прошлого года перекрывали ее и сбрасывали отходы с бетонного завода.