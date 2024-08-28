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росіяни отруїли річку Сейм, що впадає в Десну - Держрибагентство

Київ • УНН

 • 32503 перегляди

У річці Сейм зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин через скидання росіянами невідомих відходів. Забруднення поширилось по всій акваторії річки в Сумській області та дісталося Чернігівщини.

росіяни отруїли річку Сейм, що впадає в Десну - Держрибагентство

росіяни спричинили масштабне забруднення річки Сейм, скидаючи туди відходи невідомих речовин. У воді зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин, зокрема, амонію та завислих речовин. Про це заявили у Держагентстві  з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, передає УНН.

Деталі

В Агентстві розповіли, що за результатами гідрохімічного аналізу поверхневих проб води в Сеймі, зафіксували перевищення гранично допустимих концентрацій забруднювальних речовин, зокрема амонію.

Фахівці припускають, що росіяни скидували до річки невідомі відходи, що призвело до масової загибелі риби через низький вміст розчиненого у воді кисню.

Станом на 27 серпня забруднення поширилось по всій акваторії річки Сейм у межах Сумської області й дісталося Чернігівщини, де чорну воду, запах гнилі, аміаку і мертву рибу зафіксували поблизу Батурина.

У зв’язку з цим, Конотопською районною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій прийнято рішення щодо тимчасової заборони (до особливого розпорядження) купання, вилову риби та використання води для господарських потреб із р. Сейм на території Новослобідської, Бочечківської, Попівської сільської, Буринської, Путивльської, Кролевецької міських територіальних громад

 - заявили в Агентстві.

Наразі рибоохоронними патрулями Держрибагентства спільно з іншими державними органами проводяться всі необхідні заходи для ліквідації наслідків екологічної катастрофи.

Зокрема, здійснюються роботи зі збору та заховання мертвої риби з дотриманням всіх необхідних санітарних норм.

Доповнення

Раніше Вишгородський міський голова Олексій Момот на своїй сторінці в Facebook повідомляв, що у річці Десна знайдено отруйні речовини, що стікають з росії. Київська обласна комісія заборонила купання та вилов риби в Десні та її затоках у Броварському та Вишгородському районах.

Наразі Момот вже видалив свій пост.

Згодом у Київській ОВА заявили, що Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області.

Проте жителям регіону все одно рекомендували не користуватися водою з річки, не купатися та не ловити рибу.

Довідково

Річка Сейм протікає у межах Бєлгородської та Курської областей росії, а також в Україні — у межах Сумської (Сумський, Конотопський райони) та Чернігівської областей (Корюківський, Ніжинський райони). 

Це ліва і найбільша притока річки Десна, яка тече зі Смоленської височини та впадає до Дніпра вище Києва.

Володимир Омельченко

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