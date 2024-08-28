Екоінспекція не виявила перевищення небезпечних речовин у Десні в межах Київщини - ОВА
Київ • УНН
Держекоінспекція не знайшла перевищення небезпечних речовин у Десні в Київській області. Попри це, жителям рекомендували не використовувати воду з річки, не купатися та не ловити рибу.
Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Жителям регіону все одно рекомендували не користуватися водою з річки, не купатися та не ловити рибу. Про це повідомляє Київська ОВА, передає УНН.
"Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Вміст кисню також в межах норми. Фактів мору риби не виявлено", - повідомили в ОВА.
Зазначається, що таку інформацію надала Київська обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.
В ОВА розповіли, що раніше була інформація від Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щодо погіршення якісного стану води у річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна, зокрема повідомлялося про забруднення води, яка рухається за течією Сейму, а також щодо замору риби в ньому.
"Оскільки Десна протікає територією Київщини, а саме Вишгородським та Броварським районами, комісія ТЕБ та НС доручила здійснювати щоденний моніторинг якості води.
Для запобігання негативному впливу на здоровʼя населення, Київська обласна комісія ТЕБ та НС рекомендує не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби", - додали в ОВА.
Доповнення
Раніше Вишгородський міський голова Олексій Момот на своїй сторінці в Facebook повідомляв, що у річці Десна знайдено отруйні речовини, що стікають з росії. Київська обласна комісія заборонила купання та вилов риби в Десні та її затоках у Броварському та Вишгородському районах.
Наразі Момот вже видалив свій пост.