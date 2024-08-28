Экоинспекция не обнаружила превышения опасных веществ в Десне в пределах Киевщины - ОВА

Государственная экологическая инспекция Столичного округа не обнаружила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области. Жителям региона все равно рекомендовали не пользоваться водой из реки, не купаться и не ловить рыбу. Об этом сообщает Киевская ОВА, передает УНН.

"Государственная экологическая инспекция Столичного округа не обнаружила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области. Содержание кислорода также в пределах нормы. Фактов мора рыбы не обнаружено", - сообщили в ОВА.

Отмечается, что такую информацию предоставила Киевская областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В ОВА рассказали, что ранее была информация от Регионального офиса водных ресурсов в Сумской области по ухудшению качественного состояния воды в реке Сейм, которая является левым притоком реки Десна, в частности сообщалось о загрязнении воды, которая движется по течению Сейма, а также о заморе рыбы.

"Поскольку Десна протекает по территории Киевщины, а именно Вышгородским и Броварским районами, комиссия ТЭБ и ЧС поручила осуществлять ежедневный мониторинг качества воды.

Для предотвращения негативного влияния на здоровье населения, Киевская областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует не пользоваться водой реки Десна, запретить там купание и вылов рыбы в Десне, а также использование речной воды для хозяйственных нужд и поения скота", - добавили в ОГА.

Дополнение

Ранее Вышгородский городской голова Алексей Момот на своей странице в Facebook сообщал, что в реке Десна найдены ядовитые вещества, стекающие из россии. Киевская областная комиссия запретила купание и вылов рыбы в Десне и ее заливах в Броварском и Вышгородском районах.

Сейчас Момот уже удалил свой пост.