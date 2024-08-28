россияне отравили реку Сейм, впадающую в Десну - Госрыбагентство

россияне вызвали масштабное загрязнение реки Сейм, сбрасывая туда отходы неизвестных веществ. В воде зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности, аммония и взвешенных веществ. Об этом заявили в Госагентстве по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ, передает УНН.

Детали

В Агентстве рассказали, что по результатам гидрохимического анализа поверхностных проб воды в Сейме, зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, в частности аммония.

Специалисты предполагают, что россияне сбрасывали в реку неизвестные отходы, что привело к массовой гибели рыбы из-за низкого содержания растворенного в воде кислорода.

По состоянию на 27 августа загрязнение распространилось по всей акватории реки Сейм в пределах Сумской области и добралось до Черниговщины, где черную воду, запах гнили, аммиака и мертвую рыбу зафиксировали вблизи Батурина.

В связи с этим, Конотопской районной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций принято решение о временном запрете (до особого распоряжения) купания, вылова рыбы и использования воды для хозяйственных нужд из р. Сейм на территории Новослободской, Бочечковской, Поповской сельской, Буринской, Путивльской, Кролевецкой городских территориальных общин - заявили в Агентстве.

Сейчас рыбоохранными патрулями Госрыбагентства совместно с другими государственными органами проводятся все необходимые мероприятия для ликвидации последствий экологической катастрофы.

В частности, осуществляются работы по сбору и захоронению мертвой рыбы с соблюдением всех необходимых санитарных норм.

Дополнение

Ранее Вышгородский городской голова Алексей Момот на своей странице в Facebook сообщал, что в реке Десна найдены ядовитые вещества, стекающие из России. Киевская областная комиссия запретила купание и вылов рыбы в Десне и ее заливах в Броварском и Вышгородском районах.

Сейчас Момот уже удалил свой пост.

Впоследствии в Киевской ОГА заявили, что Государственная экологическая инспекция Столичного округа не обнаружила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области.

Однако жителям региона все равно рекомендовали не пользоваться водой из реки, не купаться и не ловить рыбу.

Справочно

Река Сейм протекает в пределах Белгородской и Курской областей России, а также в Украине - в пределах Сумской (Сумской, Конотопский районы) и Черниговской областей (Корюковский, Нежинский районы).

Это левый и самый большой приток реки Десна, которая течет со Смоленской возвышенности и впадает в Днепр выше Киева.