В Сейме и Десне уже выловили 17 тонн мертвой рыбы - Госэкоинспекция

Вследствие биологического заражения воды в реках Сейм и Десна продолжает гибнуть рыба, в улавливая сети попало уже 17 тонн. Об этом сообщил и.о. председателя Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Детали

Он рассказал, что на Черниговщине провели мероприятия по абсорбции, добавив воду реагент, который должен ликвидировать загрязнение. Постоянно проводятся и другие мероприятия, по течению вылавливают мертвую рыбу.

Развернули сетки на Черниговщине. Когда загрязненная вода переместится вниз по течению, планируем это сделать также вблизи города Остер и на Киевщине. В Сумской области собрано более 11 тонн рыбы, на Черниговщине с помощью этих сетей собрано уже 6 тонн рыбы - сказал Зубович.

Предварительные убытки по его словам, составляют 188 млн гривен на территории Сумской области и почти 29 млн гривен - на Черниговщине.

Напомним

Государственная экологическая инспекция сообщает об отсутствии загрязнений воды на Киевщине. На Сумщине и Черниговщине зафиксировано биологическое загрязнение реки Десна, что привело к гибели рыбы.

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