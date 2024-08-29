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У Міндовкіллі розповіли, як очищуватимуть річки Сейм та Десну

У Міндовкіллі розповіли, як очищуватимуть річки Сейм та Десну

Київ • УНН

 • 20061 перегляди

Держкомісія розробила план очищення річок Сейм і Десна від забруднення. Заходи включають абсорбцію забруднюючих речовин, перекидання чистої води та збір мертвої риби. Ловити рибу з цих річок заборонено.

Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій підготувала план з очищення річок Сейм у Сумській та Чернігівській областях та Десни у Чернігівській та Київських областях. Про це пише УНН з посиланням на Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Деталі

За рішенням комісії органам виконавчої влади та місцевого самоврядування надано низку доручень для локалізації та ліквідації забруднення на річках Сейм та Десна.

Зокрема, Держекоінспекція, Держводагентство, Чернігівська та Київська ОВА, Міндовкілля здійснять заходи з абсорбції забруднюючих речовин в річці Десна шляхом внесення до поверхневих вод активного мулу та інші заходи.

Крім того, Держводагентство напрацює варіанти перекидання додаткових обсягів чистої води для розбавлення концентрації забруднюючих речовин у річці Десна.

Своєю чергою Держрибагентство з органами місцевого самоврядування за участі ДСНС, Держекоінспекції, Держпродспоживслужби продовжать збір та захоронення мертвих рибних біоресурсів (у випадках мору риби). 

На тлі чуток про забруднення річок у КМДА заспокоїли: "вода, що подається в домівки киян, безпечна" 28.08.24, 22:17 • 20598 переглядiв

Для недопущення вторинного забруднення річки Десна також доручено встановити бар’єрні рубежі – сітки для вилову мертвої риби за течією річок. Після реалізації всіх заходів з локалізації та ліквідації забруднення Міндовкілля надасть інформацію про динаміку зміни якості води у річці Десна.

- резюмували в Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів

 У відомстві наголосили, що місцеві органи мають забезпечити належну водопідготовку з урахуванням ситуації з метою безперебійного централізованого водопостачання м. Києва.

Також у Міндовкіллі наголосили, що ловити рибу з річок Десна та Сейм та здійснювати її продаж заборонено.

Держпродспоживслужба запровадила посилені заходи контролю за реалізацією  риби  у цих  регіонах. Здійснюється інформування населення про ймовірну небезпеку використання води з річки Сейм для напування худоби та поливу городини.

Доповнення

Зазначається, що наразі на сьогодні на річках Сейм та Десна здійснюється кризовий моніторинг стану якості води — Держекоінспекція разом з Держводагентством щоденно здійснюють відбір проб. Вже відібрано більше 50 проб води та проведені відповідні лабораторні дослідження. 

Жодних перевищень високотоксичних компонентів не виявлено. А втім, фіксується забруднення органічного характеру.

Нагадаємо

У Держагентстві з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм заявили, що у річці Сейм зафіксовано перевищення гранично допустимих концентрацій забруднюючих речовин через скидання росіянами невідомих відходів. Забруднення поширилось по всій акваторії річки в Сумській області та дісталося Чернігівщини.

Екоінспекція не виявила перевищення небезпечних речовин у Десні в межах Київщини - ОВА 28.08.24, 19:11 • 14607 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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