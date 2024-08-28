На тлі чуток про забруднення річок у КМДА заспокоїли: "вода, що подається в домівки киян, безпечна"
Київ • УНН
КМДА заявляє, що вода, яка подається у домівки киян, безпечна, попри чутки про забруднення Десни. "Київводоканал" постійно контролює якість води на всіх етапах водопідготовки.
Попри інформацію у соцмережах про забруднення Десни, вода, яка подається у домівки киян, безпечна. Про це заявили у Київській міській адміністрації, передає УНН.
Деталі
ПрАТ "АК "Київводоканал" наголошує, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем. Фахівці "Київводоканалу" постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки.
Будь-які зміни в якості води у річці будуть оперативно помічені та, виходячи з цього, буде скоригований процес очищення та знезараження води. Вода, яка подається у домівки киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тож загроз для споживачів немає
У відомстві додають, що "Київводоканал" разом із державними службами постійно проводить моніторинг якості води у річці Десні.
У разі будь-яких загроз будуть вжиті всі необхідні заходи.
Контекст
Раніше Вишгородський міський голова Олексій Момот на своїй сторінці в Facebook повідомляв, що у річці Десна знайдено отруйні речовини, що стікають з росії. Київська обласна комісія заборонила купання та вилов риби в Десні та її затоках у Броварському та Вишгородському районах.
Наразі Момот вже видалив свій пост.
Згодом у Київській ОВА заявили, що Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області.
Проте жителям регіону все одно рекомендували не користуватися водою з річки, не купатися та не ловити рибу.
росіяни отруїли річку Сейм, що впадає в Десну - Держрибагентство28.08.24, 21:19 • 32499 переглядiв