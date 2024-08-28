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На тлі чуток про забруднення річок у КМДА заспокоїли: "вода, що подається в домівки киян, безпечна"

На тлі чуток про забруднення річок у КМДА заспокоїли: "вода, що подається в домівки киян, безпечна"

Київ • УНН

 • 20598 перегляди

КМДА заявляє, що вода, яка подається у домівки киян, безпечна, попри чутки про забруднення Десни. "Київводоканал" постійно контролює якість води на всіх етапах водопідготовки.

Попри інформацію у соцмережах про забруднення Десни, вода, яка подається у домівки киян, безпечна. Про це заявили у Київській міській адміністрації, передає УНН.

Деталі

ПрАТ "АК "Київводоканал" наголошує, що ситуація з водопідготовкою та водопостачанням у столиці під контролем. Фахівці "Київводоканалу" постійно відбирають проби води як на етапі водозабору, так і на всіх етапах водопідготовки. 

Будь-які зміни в якості води у річці будуть оперативно помічені та, виходячи з цього, буде скоригований процес очищення та знезараження води. Вода, яка подається у домівки киян, безпечна, її якість постійно контролюється, тож загроз для споживачів немає

- наголошують у КМДА. 

У відомстві додають, що "Київводоканал" разом із державними службами постійно проводить моніторинг якості води у річці Десні.

У разі будь-яких загроз будуть вжиті всі необхідні заходи.

Контекст

Раніше Вишгородський міський голова Олексій Момот на своїй сторінці в Facebook повідомляв, що у річці Десна знайдено отруйні речовини, що стікають з росії. Київська обласна комісія заборонила купання та вилов риби в Десні та її затоках у Броварському та Вишгородському районах.

Наразі Момот вже видалив свій пост.

Згодом у Київській ОВА заявили, що Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області.

Проте жителям регіону все одно рекомендували не користуватися водою з річки, не купатися та не ловити рибу.

росіяни отруїли річку Сейм, що впадає в Десну - Держрибагентство28.08.24, 21:19 • 32499 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКиїв

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