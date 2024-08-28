На фоне слухов о загрязнении рек в КГГА успокоили: «вода, подаваемая в дома киевлян, безопасна»

Несмотря на информацию в соцсетях о загрязнении Десны, вода, которая подается в дома киевлян, безопасна. Об этом заявили в Киевской городской администрации, передает УНН.

Детали

ЧАО «АК „Киевводоканал“ отмечает, что ситуация с водоподготовкой и водоснабжением в столице под контролем. Специалисты «Киевводоканала» постоянно отбирают пробы воды как на этапе водозабора, так и на всех этапах водоподготовки.

Любые изменения в качестве воды в реке будут оперативно замечены и, исходя из этого, будет скорректирован процесс очистки и обеззараживания воды. Вода, которая подается в дома киевлян, безопасна, ее качество постоянно контролируется, поэтому угроз для потребителей нет - отмечают в КГГА.

В ведомстве добавляют, что «Киевводоканал» вместе с государственными службами постоянно проводит мониторинг качества воды в реке Десне.

В случае каких-либо угроз будут приняты все необходимые меры.

Контекст

Ранее Вышгородский городской голова Алексей Момот на своей странице в Facebook сообщал, что в реке Десна найдены ядовитые вещества, стекающие из России. Киевская областная комиссия запретила купание и вылов рыбы в Десне и ее заливах в Броварском и Вышгородском районах.

Сейчас Момот уже удалил свой пост.

Впоследствии в Киевской ОГА заявили, что Государственная экологическая инспекция Столичного округа не обнаружила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области.

Однако жителям региона все равно рекомендовали не пользоваться водой из реки, не купаться и не ловить рыбу.

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