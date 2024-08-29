В Миндовкилле рассказали, как будут очищать реки Сейм и Десну

Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций подготовила план по очистке рек Сейм в Сумской и Черниговской областях и Десны в Черниговской и Киевских областях. Об этом пишет УНН со ссылкой на Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов.

Детали

По решению комиссии органам исполнительной власти и местного самоуправления предоставлен ряд поручений для локализации и ликвидации загрязнения на реках Сейм и Десна.

В частности, Госэкоинспекция, Госводагентство, Черниговская и Киевская ОВА, Минприроды осуществят мероприятия по абсорбции загрязняющих веществ в реке Десна путем внесения в поверхностные воды активного ила и другие мероприятия.

Кроме того, Госводагентство наработает варианты переброски дополнительных объемов чистой воды для разбавления концентрации загрязняющих веществ в реке Десна.

В свою очередь Госрыбагентство с органами местного самоуправления при участии ГСЧС, Госэкоинспекции, Госпродпотребслужбы продолжат сбор и захоронение мертвых рыбных биоресурсов (в случаях мора рыбы).

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Для недопущения вторичного загрязнения реки Десна также поручено установить барьерные рубежи - сети для вылова мертвой рыбы по течению рек. После реализации всех мероприятий по локализации и ликвидации загрязнения Минприроды предоставит информацию о динамике изменения качества воды в реке Десна. - резюмировали в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов

В ведомстве отметили, что местные органы должны обеспечить надлежащую водоподготовку с учетом ситуации с целью бесперебойного централизованного водоснабжения г. Киева.

Также в Миндовкилле отметили, что ловить рыбу из рек Десна и Сейм и осуществлять ее продажу запрещено.

Госпродпотребслужба ввела усиленные меры контроля за реализацией рыбы в этих регионах. Осуществляется информирование населения о вероятной опасности использования воды из реки Сейм для поения скота и полива овощей.

Дополнение

Отмечается, что сейчас на сегодня на реках Сейм и Десна осуществляется кризисный мониторинг состояния качества воды - Госэкоинспекция вместе с Госводагентством ежедневно осуществляют отбор проб. Уже отобрано более 50 проб воды и проведены соответствующие лабораторные исследования.

Никаких превышений высокотоксичных компонентов не обнаружено. Впрочем, фиксируется загрязнение органического характера.

Напомним

В Госагентстве по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ заявили, что в реке Сейм зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ из-за сброса россиянами неизвестных отходов. Загрязнение распространилось по всей акватории реки в Сумской области и добралось до Черниговщины.

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