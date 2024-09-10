Забруднення річки Сейм спричинене скиданням нечистот із цукрового заводу в Тьоткіно в рф
Київ • УНН
Скидання нечистот із цукрового заводу в Тьоткіно рф призвело до забруднення річки Сейм органічними речовинами та масової загибелі риби.
Скидання нечистот із цукрового заводу в місті Тьоткіно, рф, спричинило забруднення річки Сейм органічними речовинами, що призвело до масової загибелі риби. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.
За нашими даними, на стороні рф в місті Тьоткіно цукровий завод скинув у річку нечистоти. Це призвело до забруднення органічними речовинами річки Сейм, там впав рівень кисню, саме це призвело до масового мору рибу,
Він розповів, що нова міністерка довкілля Світлана Гринчук вже була на місці забруднення.
"Органіка осідає та розчиняється, загроз для життя і здорвʼя людей немає. Загроз для водозабору Чернігова на Десні немає. Заходи боротьби, щодо очищення цього забруднення активним мулом та прибирання змореної риби відбувається під контролем Світлани Гринчук", - додав Премʼєр.
Нагадаємо
Річка Сейм була забруднена повністю. Забруднення вже почало проникати на територію річки Десна. Забруднення відбулося саме через потрапляння органіки.
Через біологічне зараження води у Сеймі та Десні Держекоінспекція повідомляє про вилов 17 тонн мертвої риби та оцінює збитки у понад 200 млн гривень.
А 9-го вересня пляма забруднення в річці Десна вже досягла Чернігова, там спостерігається неприємний запах і мор риби.