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Забруднення річки Сейм спричинене скиданням нечистот із цукрового заводу в Тьоткіно в рф

Забруднення річки Сейм спричинене скиданням нечистот із цукрового заводу в Тьоткіно в рф

Київ • УНН

 • 13749 перегляди

Скидання нечистот із цукрового заводу в Тьоткіно рф призвело до забруднення річки Сейм органічними речовинами та масової загибелі риби.

Скидання нечистот із цукрового заводу в місті Тьоткіно, рф, спричинило забруднення річки Сейм органічними речовинами, що призвело до масової загибелі риби. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на пресконференції про результати роботи уряду, передає кореспондент УНН.

За нашими даними, на стороні рф в місті Тьоткіно цукровий завод скинув у річку нечистоти. Це призвело до забруднення органічними речовинами річки Сейм, там впав рівень кисню, саме це призвело до масового мору рибу,

- сказав Шмигаль.

Він розповів, що нова міністерка довкілля Світлана Гринчук вже була на місці забруднення.

"Органіка осідає та розчиняється, загроз для життя і здорвʼя людей немає. Загроз для водозабору Чернігова на Десні немає. Заходи боротьби, щодо очищення цього забруднення активним мулом та прибирання змореної риби відбувається під контролем Світлани Гринчук", - додав Премʼєр.

Нагадаємо

Річка Сейм була забруднена повністю. Забруднення вже почало проникати на територію річки Десна. Забруднення відбулося саме через потрапляння органіки.

Через біологічне зараження води у Сеймі та Десні Держекоінспекція повідомляє про вилов 17 тонн мертвої риби та оцінює збитки у понад 200 млн гривень.

А 9-го вересня пляма забруднення в річці Десна вже досягла Чернігова, там спостерігається неприємний запах і мор риби.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Суспільство

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