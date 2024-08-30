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Річка Сейм забруднена повністю і забруднення почало проникати на територію річки Десна - Міндовкілля

Річка Сейм забруднена повністю і забруднення почало проникати на територію річки Десна - Міндовкілля

Київ • УНН

 • 18651 перегляди

Річка Сейм повністю забруднена через потрапляння органіки, забруднення почало проникати в Десну. Проводиться аерація води для насичення киснем, оскільки органічні речовини поглинають кисень, що призводить до загибелі риби.

Річка Сейм була забруднена повністю. Забруднення вже почало проникати на територію річки Десна. Забруднення відбулося саме через потрапляння органіки. Про це розповів перший заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександр Краснолуцький в ефірі телемарафону, передає УНН.

"На сьогодні річка Сейм забруднена повністю і найбільша пляма забруднення знаходиться саме на річці Сейм. Вже забруднення почало проникати на територію річки Десна. Сьогодні я особисто виїжджав на цю територію, була екологічна інспекція, було ДСНС, представники Держводагентства і інших служб. На сьогоднішній день єдине, про що ми можемо говорити, це проводити аерацію води, збовтувати воду для того, щоб вона насичалася киснем. Адже, як показують лабораторні аналізи, забруднення відбулося саме через потрапляння органіки. Органічні речовини, які потрапили в воду, вони поглинають кисень, в воді дуже мало кисню, від цього гине риба. Сьогодні провели аерацію", - сказав Краснолуцький.

Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає - Міндовкілля29.08.24, 13:35 • 12139 переглядiв

Нагадаємо

Внаслідок біологічного зараження води у річках Сейм та Десна продовжує гинути риба, в уловлюючі сітки потрапило вже 17 тонн.

Павло Башинський

Павло Башинський

Суспільство

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