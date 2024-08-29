Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає - Міндовкілля

Попередні оцінки якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Загрози питному водопостачанню немає. Про це повідомив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький, передає УНН з посиланням на Міндовкілля.

Деталі

Краснолуцький повідомив, що усі служби Міндовкілля проводять постійний моніторинг якості води, відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії.

Дійсно в річці Сейм було виявлено органічні речовини, які вплинули на зниження кисню, відповідно рибі немає чим дихати і йде замор риби... Попередні оцінки якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами, - розповів Краснолуцький в ефірі одного українського телеканалу.

За його словами, за ініціативи Держекоінспекції у Київській, Сумській та Чернігівській областях проведено 7 засідань комісій районних та обласних ТЕБ та НС. Мешканцям заборонено брати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу та купатися.

Заступник міністра також повідомив, що для визначення подальших кроків реагування сьогодні відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть надані розпорядження як діяти кожному органу виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Ми сподіваємось, що ситуація із якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів, - додав Олександр Краснолуцький.

Доповнення

28 серпня Вишгородський міський голова Олексій Момот заявив, що у річці Десна знайдено отруйні речовини, що стікають з росії. Втім, пізніше він видалив допис.

Київська ОВА того ж дня повідомляла, що Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Жителям регіону все одно рекомендували не користуватися водою з річки, не купатися та не ловити рибу.

29 серпня в.о. Голови Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович повідомив, що на водоймах Київщини Державна екологічна інспекція працює в посиленому режимі, наразі немає забруднень, а якість води відповідає нормам.