Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає - Міндовкілля
Київ • УНН
У річках Сейм та Десна не виявлено перевищень хімічних та високотоксичних компонентів. Міндовкілля проводить постійний моніторинг, відібрано понад 50 проб води для аналізу.
Попередні оцінки якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Загрози питному водопостачанню немає. Про це повідомив перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олександр Краснолуцький, передає УНН з посиланням на Міндовкілля.
Деталі
Краснолуцький повідомив, що усі служби Міндовкілля проводять постійний моніторинг якості води, відібрано понад 50 проб та направлено для аналізу до лабораторії.
Дійсно в річці Сейм було виявлено органічні речовини, які вплинули на зниження кисню, відповідно рибі немає чим дихати і йде замор риби... Попередні оцінки якості води встановила, що жодних перевищень хімічних та високотоксичних компонентів в річках Сейм та Десна не виявлено. Це забруднення органічними речовинами,
За його словами, за ініціативи Держекоінспекції у Київській, Сумській та Чернігівській областях проведено 7 засідань комісій районних та обласних ТЕБ та НС. Мешканцям заборонено брати воду з річок для технічних потреб, ловити рибу та купатися.
Заступник міністра також повідомив, що для визначення подальших кроків реагування сьогодні відбудеться засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Будуть надані розпорядження як діяти кожному органу виконавчої влади та місцевого самоврядування.
Ми сподіваємось, що ситуація із якістю води у річках Сейм та Десна має покращитися за декілька днів,
Доповнення
28 серпня Вишгородський міський голова Олексій Момот заявив, що у річці Десна знайдено отруйні речовини, що стікають з росії. Втім, пізніше він видалив допис.
Київська ОВА того ж дня повідомляла, що Державна екологічна інспекція Столичного округу не виявила перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Жителям регіону все одно рекомендували не користуватися водою з річки, не купатися та не ловити рибу.
29 серпня в.о. Голови Державної екологічної інспекції України Ігор Зубович повідомив, що на водоймах Київщини Державна екологічна інспекція працює в посиленому режимі, наразі немає забруднень, а якість води відповідає нормам.