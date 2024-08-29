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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна контролируемая, угрозы питьевому водоснабжению нет - Минприроды

Киев  •  УНН

29 августа 2024, 10:35  •  2102 просмотра

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В реках Сейм и Десна не выявлено превышений химических и высокотоксичных компонентов. Минприроды проводит постоянный мониторинг, отобрано более 50 проб воды для анализа.

Предварительные оценки качества воды установила, что никаких превышений химических и высокотоксичных компонентов в реках Сейм и Десна не обнаружено. Угрозы питьевому водоснабжению нет. Об этом сообщил первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий, передает УНН со ссылкой на Минприроды.

Детали

Краснолуцкий сообщил, что все службы Минприроды проводят постоянный мониторинг качества воды, отобрано более 50 проб и направлено для анализа в лабораторию.

Действительно в реке Сейм были обнаружены органические вещества, которые повлияли на снижение кислорода, соответственно рыбе нечем дышать и идет замор рыбы... Предварительные оценки качества воды установила, что никаких превышений химических и высокотоксичных компонентов в реках Сейм и Десна не обнаружено. Это загрязнение органическими веществами,

- рассказал Краснолуцкий в эфире одного украинского телеканала.

По его словам, по инициативе Госэкоинспекции в Киевской, Сумской и Черниговской областях проведено 7 заседаний комиссий районных и областных ТЭБ и ЧС. Жителям запрещено брать воду из рек для технических нужд, ловить рыбу и купаться.

Заместитель министра также сообщил, что для определения дальнейших шагов реагирования сегодня состоится заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Будут даны распоряжения как действовать каждому органу исполнительной власти и местного самоуправления.

Мы надеемся, что ситуация с качеством воды в реках Сейм и Десна должна улучшиться за несколько дней,

- добавил Александр Краснолуцкий.

Дополнение

28 августа Вышгородский городской голова Алексей Момот заявил, что в реке Десна найдены ядовитые вещества, стекающие из России. Впрочем, позже он удалил сообщение.

Киевская ОГА в тот же день сообщала, что Государственная экологическая инспекция Столичного округа не обнаружила превышения предельно допустимых концентраций органических и минеральных веществ в реке Десна в пределах Киевской области. Жителям региона все равно рекомендовали не пользоваться водой из реки, не купаться и не ловить рыбу.

29 августа и.о. Председателя Государственной экологической инспекции Украины Игорь Зубович сообщил, что на водоемах Киевщины Государственная экологическая инспекция работает в усиленном режиме, пока нет загрязнений, а качество воды соответствует нормам.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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