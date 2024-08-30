Река Сейм загрязнена полностью и загрязнение начало проникать на территорию реки Десна - Минприроды

Река Сейм была загрязнена полностью. Загрязнение уже начало проникать на территорию реки Десна. Загрязнение произошло именно из-за попадания органики. Об этом рассказал первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Александр Краснолуцкий в эфире телемарафона, передает УНН.

"На сегодня река Сейм загрязнена полностью и самое большое пятно загрязнения находится именно на реке Сейм. Уже загрязнение начало проникать на территорию реки Десна. Сегодня я лично выезжал на эту территорию, была экологическая инспекция, было ГСЧС, представители Госводагентства и других служб. На сегодняшний день единственное, о чем мы можем говорить, это проводить аэрацию воды, взбалтывать воду для того, чтобы она насыщалась кислородом. Ведь, как показывают лабораторные анализы, загрязнение произошло именно из-за попадания органики. Органические вещества, которые попали в воду, они поглощают кислород, в воде очень мало кислорода, от этого гибнет рыба. Сегодня провели аэрацию", - сказал Краснолуцкий.

Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає - Міндовкілля

Напомним

Вследствие биологического заражения воды в реках Сейм и Десна продолжает гибнуть рыба, в улавливающие сети попало уже 17 тонн.