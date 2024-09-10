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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Загрязнение реки Сейм вызвано сбросом нечистот из сахарного завода в Теткино в рф

Загрязнение реки Сейм вызвано сбросом нечистот из сахарного завода в Теткино в рф

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 14:07  •  3274 просмотра

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Сброс нечистот из сахарного завода в Теткино привел к загрязнению реки Сейм органическими веществами и массовой гибели рыбы.

Сброс нечистот из сахарного завода в городе Теткино, рф, вызвал загрязнение реки Сейм органическими веществами, что привело к массовой гибели рыбы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции о результатах работы правительства, передает корреспондент УНН.

По нашим данным, на стороне рф в городе Теткино сахарный завод сбросил в реку нечистоты. Это привело к загрязнению органическими веществами реки Сейм, там упал уровень кислорода, именно это привело к массовому мору рыбу,

- сказал Шмыгаль.

Он рассказал, что новый министр окружающей среды Светлана Гринчук уже была на месте загрязнения.

"Органика оседает и растворяется, угроз для жизни и здоровья людей нет. Угрозы для водозабора Чернигова на Десне нет. Меры борьбы, по очистке этого загрязнения активным илом и уборка изморенной рыбы происходит под контролем Светланы Гринчук", - добавил Премьер.

Напомним

Река Сейм была загрязнена полностью. Загрязнение уже начало проникать на территорию реки Десна. Загрязнение произошло именно из-за попадания органики.

Из-за биологического заражения воды в Сейме и Десне Госэкоинспекция сообщает о вылове 17 тонн мертвой рыбы и оценивает убытки в более чем 200 млн гривен.

А 9-го сентября пятно загрязнения в реке Десна уже достигло Чернигова, там наблюдается неприятный запах и мор рыбы.

Ирина Колесник

Ирина Колесник

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