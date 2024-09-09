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Забруднення Десни дісталося Чернігова, але мор риби менший, ніж вище по течії - ОВА

Забруднення Десни дісталося Чернігова, але мор риби менший, ніж вище по течії - ОВА

Київ • УНН

 • 13308 перегляди

Пляма забруднення річки Десна дісталася Чернігова. Спостерігається неприємний запах і мор риби, але менший, ніж вище за течією. Влада вживає заходів для покращення ситуації, зокрема збільшують кількість аераційних споруд.

Пляма забруднення в річці Десна вже досягла Чернігова, там спостерігається неприємний запах і мор риби. Про це розповів начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі Суспільного, передає УНН.

Чаус каже, що наразі цілодобово проводяться аналізи збору води.

Сьогодні можемо говорити про те, що пляма забруднення уже дісталась міста Чернігова. По Десні спостерігається неприємний запах, мор риби. Він поки що набагато менший ніж вище по течії і в Сеймі

- розповів Чаус.

За його словами, зараз мертву рибу виловлюють та утилізують.

"Зараз створюємо додаткову аерацію киснем в річці. Рівень кисню значно збільшився, тому прийняте рішення збільшити кількість аераційних споруд", - додав Чаус.

Нагадаємо

Держекоінспекція продовжує моніторинг стану річок Сейм та Десна, стан води в межах Київської області задовільний, забруднення не виявлено, у Чернігівській області вживаються заходи з ліквідації наслідків забруднення, на Сумщині спостерігається позитивна динаміка відновлення екологічного стану річки Сейм.

На центральному пляжі Чернігова спостерігається масовий замор риби - міський голова09.09.24, 09:16 • 12289 переглядiв

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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