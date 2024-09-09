Загрязнение Десны добралось до Чернигова, но мор рыбы меньше, чем выше по течению - ОВА

Пятно загрязнения в реке Десна уже достигло Чернигова, там наблюдается неприятный запах и мор рыбы. Об этом рассказал начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус в эфире Суспільного, передает УНН.

Чаус говорит, что сейчас круглосуточно проводятся анализы сбора воды.

Сегодня можем говорить о том, что пятно загрязнения уже добралось до города Чернигова. По Десне наблюдается неприятный запах, мор рыбы. Он пока что намного меньше, чем выше по течению и в Сейме - рассказал Чаус.

По его словам, сейчас мертвую рыбу вылавливают и утилизируют.

"Сейчас создаем дополнительную аэрацию кислородом в реке. Уровень кислорода значительно увеличился, поэтому принято решение увеличить количество аэрационных сооружений", - добавил Чаус.

Напомним

Госэкоинспекция продолжает мониторинг состояния рек Сейм и Десна, состояние воды в пределах Киевской области удовлетворительное, загрязнение не обнаружено, в Черниговской области принимаются меры по ликвидации последствий загрязнения, на Сумщине наблюдается положительная динамика восстановления экологического состояния реки Сейм.

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