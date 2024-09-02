Моніторинг Сейму та Десни продовжується, на Київщині забруднення не виявлено - Держекоінспекція
Київ • УНН
Держекоінспекція проводить моніторинг стану річок Сейм та Десна, стан води в межах Київської області задовільний, забруднення не виявлено, у Чернігівській області вживаються заходи з ліквідації наслідків забруднення, на Сумщині спостерігається позитивна динаміка відновлення екологічного стану річки Сейм.
Держекоінспекція продовжує моніторинг стану річок Сейм та Десна, стан води в межах Київської області задовільний, забруднення не виявлено, у Чернігівській області вживаються заходи з ліквідації наслідків забруднення, на Сумщині спостерігається позитивна динаміка відновлення екологічного стану річки Сейм, повідомили у ДЕІ у понеділок, пише УНН.
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У Київській області очільниця Державної екологічної інспекції Столичного округу Яна Майборода повідомила про результати чотириденного моніторингу річки Десна. "За даними моніторингу, стан води в межах Київської області задовільний, забруднення не виявлено", - повідомили у ДЕІ, вказавши, що постійно здійснюється відбір проб води.
Також повідомляється, що фахівці Держекоінспекції Чернігівської області відібрали проби води в річці Сейм біля міста Батурина для аналізу.
"Сергій Жук, керівник ДЕІ Чернігівщини, повідомив про вжиття термінових заходів у зв’язку з забрудненням річки Десна. За останні чотири дні було проведено відбір проб води для лабораторних досліджень. Забруднена ділянка річки досягла села Кладьківка. Основні зусилля спрямовані на ліквідацію наслідків у Чернігівській області, зокрема в селах Макошине та Максаки", - ідеться у повідомленні.
У своєму звіті т.в.о. начальника ДЕІ у Сумській області Валерій Піюк, як повідомляється, доповів про "позитивну динаміку відновлення екологічного стану річки Сейм на ділянці від державного кордону з рф до селища Чаплищі Сумської області".
Піюк відзначив, що "за результатами моніторингу відмічено незначне збільшення вмісту розчиненого кисню у воді, зменшення інтенсивності неприємного запаху та відновлення природного забарвлення води". "Ці зміни супроводжуються поверненням до річки видів фауни, чутливих до забруднення, таких як качки та жаби", - вказали у Держекоінспекції.
"Держекоінспекція забезпечує систематичний моніторинг екологічного стану річок Сейм та Десна. На основі даних лабораторних досліджень та експертних оцінок розробляються та впроваджуються комплекс заходів для збереження водних ресурсів", - зазначено у повідомленні.
Забруднення Десни та Сейму: ймовірна причина - порушення на очисних спорудах в рф31.08.24, 16:30 • 23091 перегляд