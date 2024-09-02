Мониторинг Сейма и Десны продолжается, в Киевской области загрязнения не обнаружено - Госэкоинспекция

Госэкоинспекция продолжает мониторинг состояния рек Сейм и Десна, состояние воды в пределах Киевской области удовлетворительное, загрязнения не обнаружено, в Черниговской области принимаются меры по ликвидации последствий загрязнения, на Сумщине наблюдается положительная динамика восстановления экологического состояния реки Сейм, сообщили в ГЭИ в понедельник, пишет УНН.

Детали

В Киевской области руководительница Государственной экологической инспекции Столичного округа Яна Майборода сообщила о результатах четырехдневного мониторинга реки Десна. "По данным мониторинга, состояние воды в пределах Киевской области удовлетворительное, загрязнения не обнаружено", - сообщили в ГЭИ, указав, что постоянно осуществляется отбор проб воды.

Также сообщается, что специалисты Госэкоинспекции Черниговской области отобрали пробы воды в реке Сейм возле города Батурина для анализа.

"Сергей Жук, руководитель ГЭИ Черниговщины, сообщил о принятии срочных мер в связи с загрязнением реки Десна. За последние четыре дня был проведен отбор проб воды для лабораторных исследований. Загрязненный участок реки достиг села Кладьковка. Основные усилия направлены на ликвидацию последствий в Черниговской области, в частности в селах Макошино и Максаки", - говорится в сообщении.

В своем отчете и.о. начальника ГЭИ в Сумской области Валерий Пиюк, как сообщается, доложил о "положительной динамике восстановления экологического состояния реки Сейм на участке от государственной границы с рф до поселка Чаплище Сумской области".

Пиюк отметил, что "по результатам мониторинга отмечено незначительное увеличение содержания растворенного кислорода в воде, уменьшение интенсивности неприятного запаха и восстановление естественной окраски воды". "Эти изменения сопровождаются возвращением в реку видов фауны, чувствительных к загрязнению, таких как утки и лягушки", - указали в Госэкоинспекции.

"Госэкоинспекция обеспечивает систематический мониторинг экологического состояния рек Сейм и Десна. На основе данных лабораторных исследований и экспертных оценок разрабатываются и внедряются комплекс мероприятий для сохранения водных ресурсов", - говорится в сообщении.

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