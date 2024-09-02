Мониторинг Сейма и Десны продолжается, в Киевской области загрязнения не обнаружено - Госэкоинспекция

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Повышение акцизного налога на топливо: Зеленский подписал закон

Повышение акцизного налога на топливо: Зеленский подписал закон

  •  39043 просмотра
Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

  •  77590 просмотра
В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

  •  94647 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

  •  51975 просмотра
Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  78670 просмотра
публикации
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
Эксклюзив

  •  29946 просмотра
Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  78670 просмотра
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
Эксклюзив

  •  100132 просмотра
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  195490 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  193410 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

  •  51992 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

  •  102631 просмотра
1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября: День предпринимателя в Украине, Всемирный день написания писем, Всемирный день написания писем

1 сентября 2024, 03:03  •  104032 просмотра
5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

5 самых ожидаемых кинопремьер, которые нельзя пропустить осенью: что посмотреть

31 августа 2024, 18:17  •  101066 просмотра
Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

Известные украинцы поздравили военных с Днем Авиации стихотворением "Крылья": видео

31 августа 2024, 10:13  •  104444 просмотра
Актуальное
Мониторинг Сейма и Десны продолжается, в Киевской области загрязнения не обнаружено - Госэкоинспекция

Мониторинг Сейма и Десны продолжается, в Киевской области загрязнения не обнаружено - Госэкоинспекция

Киев  •  УНН

2 сентября 2024, 13:59  •  5320 просмотра

Read in English

Госэкоинспекция продолжает мониторинг состояния рек Сейм и Десна, состояние воды в пределах Киевской области удовлетворительное, загрязнения не обнаружено, в Черниговской области принимаются меры по ликвидации последствий загрязнения, на Сумщине наблюдается положительная динамика восстановления экологического состояния реки Сейм.

Госэкоинспекция продолжает мониторинг состояния рек Сейм и Десна, состояние воды в пределах Киевской области удовлетворительное, загрязнения не обнаружено, в Черниговской области принимаются меры по ликвидации последствий загрязнения, на Сумщине наблюдается положительная динамика восстановления экологического состояния реки Сейм, сообщили в ГЭИ в понедельник, пишет УНН.

Детали

В Киевской области руководительница Государственной экологической инспекции Столичного округа Яна Майборода сообщила о результатах четырехдневного мониторинга реки Десна. "По данным мониторинга, состояние воды в пределах Киевской области удовлетворительное, загрязнения не обнаружено", - сообщили в ГЭИ, указав, что постоянно осуществляется отбор проб воды.

Также сообщается, что специалисты Госэкоинспекции Черниговской области отобрали пробы воды в реке Сейм возле города Батурина для анализа.

"Сергей Жук, руководитель ГЭИ Черниговщины, сообщил о принятии срочных мер в связи с загрязнением реки Десна. За последние четыре дня был проведен отбор проб воды для лабораторных исследований. Загрязненный участок реки достиг села Кладьковка. Основные усилия направлены на ликвидацию последствий в Черниговской области, в частности в селах Макошино и Максаки", - говорится в сообщении.

В своем отчете и.о. начальника ГЭИ в Сумской области Валерий Пиюк, как сообщается, доложил о "положительной динамике восстановления экологического состояния реки Сейм на участке от государственной границы с рф до поселка Чаплище Сумской области".

Пиюк отметил, что "по результатам мониторинга отмечено незначительное увеличение содержания растворенного кислорода в воде, уменьшение интенсивности неприятного запаха и восстановление естественной окраски воды". "Эти изменения сопровождаются возвращением в реку видов фауны, чувствительных к загрязнению, таких как утки и лягушки", - указали в Госэкоинспекции.

"Госэкоинспекция обеспечивает систематический мониторинг экологического состояния рек Сейм и Десна. На основе данных лабораторных исследований и экспертных оценок разрабатываются и внедряются комплекс мероприятий для сохранения водных ресурсов", - говорится в сообщении.

Забруднення Десни та Сейму: ймовірна причина - порушення на очисних спорудах в рф31 августа 2024, 13:30 • 22527 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ОбществоЗдоровье
Эксклюзив
Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
  •  29946 просмотра

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Эксклюзив
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
  •  100132 просмотра

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Эксклюзив
День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении
  •  56765 просмотра

День рождения гривны: эксперты КНИИСЭ рассказали, как усиливается защита национальной валюты, о хитростях фальшивомонетчиков и опыте в их разоблачении

Эксклюзив
Ножевое ранение 15-летнего украинца в Германии: в МИД объяснили, почему не открыто уголовное дело
  •  60805 просмотра

Ножевое ранение 15-летнего украинца в Германии: в МИД объяснили, почему не открыто уголовное дело

Эксклюзив
Более года без результатов. Налоговики должны отвечать за сознательное затягивание проверки банка "Конкорд"
  •  45807 просмотра

Более года без результатов. Налоговики должны отвечать за сознательное затягивание проверки банка "Конкорд"

Эксклюзив
АРМА чувствует безнаказанность. За использование номеров прикрытия до сих пор никто не наказан - эксперт
  •  48962 просмотра

АРМА чувствует безнаказанность. За использование номеров прикрытия до сих пор никто не наказан - эксперт

Эксклюзив
Реноме равно профессионализму. Эксперт рассказал, на что обратить внимание при отборе главы Фонда гарантирования вкладов
  •  51803 просмотра

Реноме равно профессионализму. Эксперт рассказал, на что обратить внимание при отборе главы Фонда гарантирования вкладов

Эксклюзив
россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник
  •  54755 просмотра

россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник

Эксклюзив
Неделя богатая на астрологические события: гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 сентября
  •  58734 просмотра

Неделя богатая на астрологические события: гороскоп для всех знаков Зодиака на период со 2 по 8 сентября

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин
  •  106130 просмотра

Третье «золото» Паралимпиады-2024 Украине принес пловец Михаил Сербин

Популярные

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  78670 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

  •  51975 просмотра
В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

В правительстве утвердили план восстановления разрушенных предприятий по принципу «build back better»

  •  94647 просмотра
Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

Зеленский: все работающие школы и вузы сегодня являются доказательством стойкости украинского народа

  •  77590 просмотра
Повышение акцизного налога на топливо: Зеленский подписал закон

Повышение акцизного налога на топливо: Зеленский подписал закон

  •  39043 просмотра

Публикации

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности

Публичное давление вместо доказательств: как НАБУ злоупотребляет полномочиями, нарушая презумпцию невиновности
Эксклюзив

  •  29946 просмотра
Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

Российские связи экс-нардепа Ризаненко: возможное двойное гражданство и недвижимость в Крыму

  •  78670 просмотра
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
Эксклюзив

  •  100132 просмотра
Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

Экс-нардеп-беглец или ждун: Павел Ризаненко и его вероятная связь с фсб

30 августа 2024, 14:27  •  195490 просмотра
Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

Конфликт антикоррупционеров усиливается: Углава подал заявление на директора НАБУ в НАПК и стал обличителем

30 августа 2024, 13:32  •  193410 просмотра

Война

В августе ВСУ пытались поставить более 17 тонн некачественного топлива - Минобороны

В августе ВСУ пытались поставить более 17 тонн некачественного топлива - Минобороны

  •  2068 просмотра
путин прибыл в Монголию, где его должны арестовать по ордеру Международного уголовного суда

путин прибыл в Монголию, где его должны арестовать по ордеру Международного уголовного суда

  •  7565 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов усиление ПВО и F-16

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов усиление ПВО и F-16

  •  13216 просмотра
Помогал рф захватывать Луганщину: главарь террористов из группировки "Призрак" приговорен к 14 годам заключения

Помогал рф захватывать Луганщину: главарь террористов из группировки "Призрак" приговорен к 14 годам заключения

  •  15144 просмотра
Херсон после обеда подвергся атаке рф: пострадала 18-летняя девушка

Херсон после обеда подвергся атаке рф: пострадала 18-летняя девушка

  •  16708 просмотра

политика

Алексей Резников стал почетным членом организации GLOBSEC

Алексей Резников стал почетным членом организации GLOBSEC

  •  1308 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на хорватов, чтобы скрыть свое фиаско с яхтой медведчука

Глава АРМА Дума пытается давить на хорватов, чтобы скрыть свое фиаско с яхтой медведчука

  •  3293 просмотра
Создаем программу бесплатного питания для детей в начальной школе - Зеленский

Создаем программу бесплатного питания для детей в начальной школе - Зеленский

  •  6315 просмотра
Премьер-министр Нидерландов объявил о пакете помощи Украине на более 200 млн евро

Премьер-министр Нидерландов объявил о пакете помощи Украине на более 200 млн евро

  •  8176 просмотра
АРМА передаст Национальному музею 148 картин медведчука, а 136 - продаст

АРМА передаст Национальному музею 148 картин медведчука, а 136 - продаст

  •  7613 просмотра

Война

В августе ВСУ пытались поставить более 17 тонн некачественного топлива - Минобороны

В августе ВСУ пытались поставить более 17 тонн некачественного топлива - Минобороны

  •  2068 просмотра
путин прибыл в Монголию, где его должны арестовать по ордеру Международного уголовного суда

путин прибыл в Монголию, где его должны арестовать по ордеру Международного уголовного суда

  •  7565 просмотра
Зеленский обсудил с премьером Нидерландов усиление ПВО и F-16

Зеленский обсудил с премьером Нидерландов усиление ПВО и F-16

  •  13216 просмотра
Помогал рф захватывать Луганщину: главарь террористов из группировки "Призрак" приговорен к 14 годам заключения

Помогал рф захватывать Луганщину: главарь террористов из группировки "Призрак" приговорен к 14 годам заключения

  •  15144 просмотра
Херсон после обеда подвергся атаке рф: пострадала 18-летняя девушка

Херсон после обеда подвергся атаке рф: пострадала 18-летняя девушка

  •  16708 просмотра

политика

Алексей Резников стал почетным членом организации GLOBSEC

Алексей Резников стал почетным членом организации GLOBSEC

  •  1308 просмотра
Глава АРМА Дума пытается давить на хорватов, чтобы скрыть свое фиаско с яхтой медведчука

Глава АРМА Дума пытается давить на хорватов, чтобы скрыть свое фиаско с яхтой медведчука

  •  3293 просмотра
Создаем программу бесплатного питания для детей в начальной школе - Зеленский

Создаем программу бесплатного питания для детей в начальной школе - Зеленский

  •  6315 просмотра
Премьер-министр Нидерландов объявил о пакете помощи Украине на более 200 млн евро

Премьер-министр Нидерландов объявил о пакете помощи Украине на более 200 млн евро

  •  8176 просмотра
АРМА передаст Национальному музею 148 картин медведчука, а 136 - продаст

АРМА передаст Национальному музею 148 картин медведчука, а 136 - продаст

  •  7613 просмотра

Новости Бизнеса

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

  •  23415 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  100694 просмотра
Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

Правильное питание кошек: выбираем влажный корм

30 августа 2024, 08:49  •  100730 просмотра

Экономика

Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда света будет меньше всего

Завтра графики отключений будут действовать весь день: когда света будет меньше всего

  •  470 просмотра
В «Дії» начался бета-тест Национального кэшбэка: как присоединиться к программе

В «Дії» начался бета-тест Национального кэшбэка: как присоединиться к программе

  •  13883 просмотра
ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

ГНС в июле заблокировала налоговых накладных на 4,5 млрд грн - нардеп

  •  16535 просмотра
Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

Нацбанк предлагает заменить названия монеты "копейка" на "шаг"

  •  23301 просмотра
Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом

Все начиналось с 400 долларов и одной вязальной машинки - как в Броварах работает трикотажная фабрика, о которой знают в Украине и за рубежом
Эксклюзив

  •  100132 просмотра

Киев

Утренний удар по столице: в Киеве продолжается ликвидация последствий ракетной атаки рф

Утренний удар по столице: в Киеве продолжается ликвидация последствий ракетной атаки рф

  •  24617 просмотра
Выманили у предпринимателя 250 тыс. долларов в криптовалюте: правоохранители разоблачили преступную группу вымогателей

Выманили у предпринимателя 250 тыс. долларов в криптовалюте: правоохранители разоблачили преступную группу вымогателей

  •  15037 просмотра
Один из самых сухих августов: в прошлом месяце в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда

Один из самых сухих августов: в прошлом месяце в Киеве зафиксировали четыре температурных рекорда

  •  14279 просмотра
россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник

россия утром ударила по Киеву ракетами, произведенными в третьем квартале этого года - источник
Эксклюзив

  •  54755 просмотра
Из-за массированной атаки рф на Киев разрушения и повреждения в 6 районах: показали последствия

Из-за массированной атаки рф на Киев разрушения и повреждения в 6 районах: показали последствия

  •  31804 просмотра