Загрязнение Десны и Сейма: вероятная причина - нарушения на очистных сооружениях в рф

Вероятной причиной загрязнения рек Десна и Сейма стало нарушение процессов на очистных сооружениях в рф.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба в эфире телемарафона, передает УНН.

Скорее всего причиной загрязнения воды стало, нарушение процессов на очистных сооружениях или на складских помещениях на территориях рф - говорит Заруба.

По его словам, на Черниговщине вода уже начала очищаться. «Загрязнения в Днепре нет, никакого загрязнения, которое было обнаружено в реках Сейм и Десна мы не обнаружили. На сегодня грязная вода доходит до города Чернигова», - добавил Заруба.

Напомним,

Вследствие биологического заражения воды в реках Сейм и Десна продолжает гибнуть рыба, в улавливающие сети попало уже 17 тонн.