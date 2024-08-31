Загрязнение Десны и Сейма: вероятная причина - нарушения на очистных сооружениях в рф
Киев • УНН
Первый заместитель председателя Госэкоинспекции сообщил о вероятной причине загрязнения рек Десна и Сейм. На Черниговщине вода уже начала очищаться, но в реках продолжает гибнуть рыба.
Вероятной причиной загрязнения рек Десна и Сейма стало нарушение процессов на очистных сооружениях в рф.
Об этом рассказал первый заместитель председателя Госэкоинспекции Дмитрий Заруба в эфире телемарафона, передает УНН.
Скорее всего причиной загрязнения воды стало, нарушение процессов на очистных сооружениях или на складских помещениях на территориях рф
По его словам, на Черниговщине вода уже начала очищаться. «Загрязнения в Днепре нет, никакого загрязнения, которое было обнаружено в реках Сейм и Десна мы не обнаружили. На сегодня грязная вода доходит до города Чернигова», - добавил Заруба.
Напомним,
Вследствие биологического заражения воды в реках Сейм и Десна продолжает гибнуть рыба, в улавливающие сети попало уже 17 тонн.