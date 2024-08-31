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Забруднення Десни та Сейму: ймовірна причина - порушення на очисних спорудах в рф

Забруднення Десни та Сейму: ймовірна причина - порушення на очисних спорудах в рф

Київ • УНН

 • 23091 перегляди

Перший заступник голови Держекоінспекції повідомив про ймовірну причину забруднення річок Десна та Сейм. На Чернігівщині вода вже почала очищуватися, але в річках продовжує гинути риба.

Ймовірною причиною забруднення річок Десна та Сейму стало порушення процесів на очисних спорудах в рф.

Про це розповів перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба в ефірі телемарафону, передає УНН.

Скоріше за все причиною забруднення води стало, порушення процесів на очисних спорудах або на складських приміщеннях на територіях рф

 - каже Заруба.

За його словами, на Чернігівщині вода вже почала очищуватися. "Забруднення у Дніпрі немає, жодного забруднення, яке було виявлено урічні Сейм та Десна ми не виявили. На сьогодні брудна вода доходить до міста Чернігова", - додав Заруба.

Нагадаємо

 Внаслідок біологічного зараження води у річках Сейм та Десна продовжує гинути риба, в уловлюючи сітки потрапило вже 17 тонн. 

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

Суспільство

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