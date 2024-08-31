Забруднення Десни та Сейму: ймовірна причина - порушення на очисних спорудах в рф
Київ • УНН
Перший заступник голови Держекоінспекції повідомив про ймовірну причину забруднення річок Десна та Сейм. На Чернігівщині вода вже почала очищуватися, але в річках продовжує гинути риба.
Ймовірною причиною забруднення річок Десна та Сейму стало порушення процесів на очисних спорудах в рф.
Про це розповів перший заступник голови Держекоінспекції Дмитро Заруба в ефірі телемарафону, передає УНН.
Скоріше за все причиною забруднення води стало, порушення процесів на очисних спорудах або на складських приміщеннях на територіях рф
За його словами, на Чернігівщині вода вже почала очищуватися. "Забруднення у Дніпрі немає, жодного забруднення, яке було виявлено урічні Сейм та Десна ми не виявили. На сьогодні брудна вода доходить до міста Чернігова", - додав Заруба.
Нагадаємо
Внаслідок біологічного зараження води у річках Сейм та Десна продовжує гинути риба, в уловлюючи сітки потрапило вже 17 тонн.