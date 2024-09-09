На центральном пляже Чернигова наблюдается массовый замор рыбы - городской голова

По состоянию на 7 утра 9 сентября на центральном пляже Чернигова наблюдается массовый замор рыбы в реке Десна. Посещение пляжа запрещено, усилен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Об этом в понедельник сообщил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако, передает УНН.

Относительно экологической ситуации на р. Десна. Состоянием на 7 утра 9 сентября на Золотом берегу (центральный пляж г. Чернигова) наблюдается незначительный неприятный запах. В реке вода темного цвета. Местами массовый замор рыбы, есть погибшая - написал Ломако в Telegram.

По его словам, сейчас проходит заседание оперативного штаба по ситуации в Десне. Рыбу будут собирать и отвозить на утилизацию в заранее определенное место. Работают городские службы, экологи и ГСЧС.

Ломако напомнил, что с прошлой недели посещение пляжа запрещено. Муниципальная стража контролирует ситуацию на месте. Усилен контроль за продажей всех видов рыбы в городе. Также работает станция аэрации КП "Черниговводоканал" в районе переправы.

"Важно еще раз отметить, что Чернигов не потребляет воду из рек, город использует воду из скважин. Поэтому, угрозы жизни и здоровью черниговцев нет", - заверил Ломако.

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