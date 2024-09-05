Загрязняющие вещества дошли до участка реки Десна в Чернигове. В Минприроды уверяют - загрязнение незначительное

Загрязняющие вещества дошли до участка реки Десна в Чернигове. В Минприроды говорят, что загрязнение незначительное, типичное для этого периода года, передает УНН.

По состоянию на 5 сентября загрязняющие органические вещества дошли до участка реки Десна в городе Чернигов. Загрязнение воды по результатам лабораторных исследований - незначительное, типичное для этого периода года - говорится в сообщении.

По данным ведомства, сейчас наблюдается изменение характера движения загрязняющих веществ по реке Десна - оно идет не сплошным массивом, а передвигается по глубокой части реки, отдельными пятнами. Загрязнение оседает на дно.

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В Минприроды также отметили, что в течение последних суток на участке реки Десна перед Черниговом осуществляются мероприятия по насыщению кислородом поверхностной воды.

По данным Госводагентства, превышений химических или высокотоксичных компонентов не установлено. Вода на подходе к Чернигову мутная и темнеет. Скорость перемещения загрязнения изменяется в зависимости от извилистости русла.

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Кроме того, в ведомстве отметили, что по данным мониторинга на Сумщине наблюдается стабилизация состояния реки Сейм от границы с РФ до поселка Чаплищи Сумской обл.

«... отмечается незначительное увеличение растворенного кислорода в воде, отсутствие резкого неприятного запаха и восстановление естественного цвета воды. Уровень химического потребления кислорода почти пришел к норме. Мор рыбы не фиксируется», - говорится в сообщении.

В Минприроды также отметили, что угрозы питьевому водоснабжению нет. Ведь питьевые водозаборы для населения из рек Сейм и Десна в Черниговской и Сумской областях не осуществляются. Все службы на местах делают все, чтобы население не пострадало.

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