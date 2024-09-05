Забруднюючі речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові. У Міндовкіллі запевняють - забруднення незначне
Київ • УНН
Забруднюючі речовини досягли ділянки річки Десна у Чернігові. Міндовкілля повідомляє, що забруднення незначне, типове для цього періоду року, і не загрожує питному водопостачанню.
Забруднюючі речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові. У Міндовкіллі кажуть, що забруднення незначне, типове для цього періоду року, передає УНН.
Станом на 5 вересня забруднюючі органічні речовини дійшли до ділянки річки Десна в місті Чернігів. Забруднення води за результатами лабораторних досліджень – незначне, типове для цього періоду року
За даними відомства, наразі спостерігається зміна характеру руху забруднюючих речовин по річці Десна - воно йде не суцільним масивом, а пересувається по найглибшій частині річки, окремими плямами. Забруднення осідає на дно.
Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає - Міндовкілля29.08.24, 13:35 • 12139 переглядiв
У Міндовкілля також зауважили, що протягом останньої доби на ділянці річки Десна перед Черніговом здійснюються заходи з насичення киснем поверхневої води.
За даними Держводагентства, перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не встановлено. Вода на підході до Чернігова мутна та темнішає. Швидкість переміщення забруднення змінюється залежно від звивистості русла.
Додамо
Крім того у відомстві зазначили, що за даними моніторингу на Сумщині спостерігається стабілізація стану річки Сейм від кордону з рф до селища Чаплищі Сумської обл.
"... відмічається незначне збільшення розчиненого кисню у воді, відсутність різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору води. Рівень хімічного споживання кисню майже прийшов до норми. Мор риби не фіксується", - йдеться у повідомленні.
У Міндовкілля також наголосили, що загрози питному водопостачанню немає. Адже питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються. Усі служби на місцях роблять усе, аби населення не постраждало.
Моніторинг Сейму та Десни продовжується, на Київщині забруднення не виявлено - Держекоінспекція02.09.24, 16:59 • 13245 переглядiв