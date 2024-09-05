Забруднюючі речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові. У Міндовкіллі запевняють - забруднення незначне

ukenru
10:16 • 34591 перегляди

Українсько-американська зустріч в Ер-Ріяді завершилася - ЗМІ

Ексклюзив
09:27 • 73917 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 132524 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 176117 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 254333 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 164478 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 141507 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 128136 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 193398 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 77396 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2 м/с
88 %
749 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 119621 перегляди
Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

Кібератака на Укрзалізницю: онлайн-продаж квитків досі не відновлено

25 березня, 05:48 • 55860 перегляди
Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

Україна та США зібралися на нову зустріч в Ер-Ріяді - AFP

08:43 • 89533 перегляди
У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

У Держдепі США прокоментували удар рф по Сумах

09:11 • 65873 перегляди
У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

У Сумах через ракетний удар рф уже 101 постраждалий, серед них 23 дитини

09:56 • 51927 перегляди
Публікації
Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

Міжнародний день ненародженої дитини та День СБУ: що ще відзначається 25 березня

25 березня, 04:30 • 119621 перегляди
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 254316 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 193389 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 224015 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 554503 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один легендарних автомобілів Джонні Галлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

11:55 • 2704 перегляди
Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

Аманда Сейфрід вірить, що персонаж Меган Фокс вижив у "Тілі Дженніфер": акторка готова до сиквелу

10:34 • 12719 перегляди
Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

Суддя відхилив п’ять звинувачень у позові проти репера Diddy на 30 мільйонів доларів

10:19 • 18356 перегляди
Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

Бам Маргера з'явиться у майбутній відеогрі "Pro Skater"

08:19 • 24264 перегляди
Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

Каньє Вест втік до Токіо після сварки з Кім у мережі

07:13 • 35429 перегляди
Актуальне
Забруднюючі речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові. У Міндовкіллі запевняють - забруднення незначне

Забруднюючі речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові. У Міндовкіллі запевняють - забруднення незначне

Київ • УНН

 • 18974 перегляди

Забруднюючі речовини досягли ділянки річки Десна у Чернігові. Міндовкілля повідомляє, що забруднення незначне, типове для цього періоду року, і не загрожує питному водопостачанню.

Забруднюючі речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові. У Міндовкіллі кажуть, що забруднення незначне, типове для цього періоду року, передає УНН.

Станом на 5 вересня забруднюючі органічні речовини дійшли до ділянки річки Десна в місті Чернігів. Забруднення води за результатами лабораторних досліджень – незначне, типове для цього періоду року 

- йдеться у повідомлені.

За даними відомства, наразі спостерігається зміна характеру руху забруднюючих речовин по річці Десна - воно йде не суцільним масивом, а пересувається по найглибшій частині річки, окремими плямами. Забруднення осідає на дно.

Ситуація з якістю води у річках Сейм та Десна контрольована, загрози питному водопостачанню немає - Міндовкілля29.08.24, 13:35 • 12139 переглядiв

У Міндовкілля також зауважили, що протягом останньої доби на ділянці річки Десна перед Черніговом здійснюються заходи з насичення киснем поверхневої води.

За даними Держводагентства, перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не встановлено. Вода на підході до Чернігова мутна та темнішає. Швидкість переміщення забруднення змінюється залежно від звивистості русла.

Додамо

Крім того у відомстві зазначили, що за даними моніторингу на Сумщині спостерігається стабілізація стану річки Сейм від кордону з рф до селища Чаплищі Сумської обл. 

"... відмічається незначне збільшення розчиненого кисню у воді, відсутність різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору води. Рівень хімічного споживання кисню майже прийшов до норми. Мор риби не фіксується", - йдеться у повідомленні.

У Міндовкілля також наголосили, що загрози питному водопостачанню немає. Адже питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються. Усі служби на місцях роблять усе, аби населення не постраждало.

Моніторинг Сейму та Десни продовжується, на Київщині забруднення не виявлено - Держекоінспекція02.09.24, 16:59 • 13245 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.86
Bitcoin
$87,378.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.10
Золото
$3,053.79
Ethereum
$2,070.17