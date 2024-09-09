На центральному пляжі Чернігова спостерігається масовий замор риби - міський голова

Станом на 7 ранку 9 вересня на центральному пляжі Чернігова спостерігається масовий замор риби в річці Десна. Відвідування пляжу заборонено.Посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Про це у понеділок повідомив виконувач обов'язків міського голови Чернігова Олександр Ломако, передає УНН.

Щодо екологічної ситуації на р. Десна. Станом на 7 ранку 9 вересня на Золотому березі (центральний пляж м. Чернігова) спостерігається незначний неприємний запах. В річці вода темного кольору. Місцями масовий замор риби, є загинувша - написав Ломако у Telegram.

За його словами, зараз відбувається засідання оперативного штабу щодо ситуації в Десні. Рибу будуть збирати та відвозити на утилізацію в заздалегідь визначене місце. Працюють міські служби, екологи та ДСНС.

Ломако нагадав, що з минулого тижня відвідування пляжу заборонено. Муніципальна варта контролює ситуацію на місці. Посилено контроль за продажем всіх видів риби в місті. Також працює станція аерації КП "Чернігівводоканал" в районі переправи.

"Важливо ще раз зазначити, що Чернігів не споживає воду з річок, місто використовує воду зі свердловин. Тому, загрози життю та здоров‘ю чернігівців немає", - запевнив Ломако.

Забруднюючі речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові. У Міндовкіллі запевняють - забруднення незначне