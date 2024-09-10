Забруднення Десни: вода може досягти Київщини 14-16 вересня, у пробах питної води Києва перевищень не виявлено
Київ • УНН
Міндовкілля повідомляє, що ситуація із забрудненням Десни контрольована. У пробах питної води Києва перевищень показників не виявлено, але служби готуються до можливої зміни ситуації.
Ситуація із рухом забруднення Десною в напрямку Київської області контрольована, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня, наразі у пробах питної води в системі водопостачання Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками не виявлено, повідомили у Міндовкілля у вівторок, пише УНН.
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"За оновленими даними прогнозу Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня. Усі служби працюють над тим, аби ситуація стабілізувалася. Зокрема, Міндовкілля співпрацює з ПрАТ "АК "Київводоканал" щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів", - ідеться у повідомленні.
Якщо якість води погіршиться, за даними Міндовкілля, "ПрАТ "АК "Київводоканал" готовий негайного відкоригувати технологічні процеси, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил". "Але наголошуємо, що на сьогодні такі ризики відсутні", - підкреслили у відомстві.
Лабораторії Держводагентства, ДЕІ та Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ, як вказано, "регулярно проводять посилений моніторинг вод Сейму та Десни, у тому числі і в районі питних водозаборів столиці".
Наразі у відібраних пробах питної води в контрольних точках централізованого водопостачання міста Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками – не виявлені
Для посилення подальших спільних дій Міндовкілля, як повідомляється, провело координаційну нараду.
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