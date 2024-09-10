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Забруднення Десни: вода може досягти Київщини 14-16 вересня, у пробах питної води Києва перевищень не виявлено

Забруднення Десни: вода може досягти Київщини 14-16 вересня, у пробах питної води Києва перевищень не виявлено

Київ • УНН

 • 23882 перегляди

Міндовкілля повідомляє, що ситуація із забрудненням Десни контрольована. У пробах питної води Києва перевищень показників не виявлено, але служби готуються до можливої зміни ситуації.

Ситуація із рухом забруднення Десною в напрямку Київської області контрольована, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня, наразі у пробах питної води в системі водопостачання Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками не виявлено, повідомили у Міндовкілля у вівторок, пише УНН.

Деталі

"За оновленими даними прогнозу Укргідрометцентру, забруднена вода орієнтовно може досягнути Київщини 14-16 вересня. Усі служби працюють над тим, аби ситуація стабілізувалася. Зокрема, Міндовкілля співпрацює з ПрАТ "АК "Київводоканал" щодо розробки комплексу заходів на випадок можливого погіршення якості води біля питних водозаборів", - ідеться у повідомленні. 

Якщо якість води погіршиться, за даними Міндовкілля, "ПрАТ "АК "Київводоканал" готовий негайного відкоригувати технологічні процеси, аби показники якості питної води відповідали вимогам Державних санітарних норм і правил". "Але наголошуємо, що на сьогодні такі ризики відсутні", - підкреслили у відомстві.

Лабораторії Держводагентства, ДЕІ та Київського міського центру контролю і профілактики хвороб МОЗ, як вказано, "регулярно проводять посилений моніторинг вод Сейму та Десни, у тому числі і в районі питних водозаборів столиці".

Наразі у відібраних пробах питної води в контрольних точках централізованого водопостачання міста Києва перевищення за санітарно-хімічними та бактеріологічними показниками – не виявлені

- наголосили у Міндовкілля.

Для посилення подальших спільних дій Міндовкілля, як повідомляється, провело координаційну нараду.

Забруднення річок Сейм та Десна: заборони діють, уже не фіксується масовий мор риби07.09.24, 14:31 • 17423 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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