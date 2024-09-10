Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено

Ситуация с движением загрязнения Десной в направлении Киевской области контролируемая, загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября, пока в пробах питьевой воды в системе водоснабжения Киева превышение по санитарно-химическим и бактериологическим показателям не обнаружено, сообщили в Минприроды во вторник, пишет УНН.

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"По обновленным данным прогноза Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября. Все службы работают над тем, чтобы ситуация стабилизировалась. В частности, Минприроды сотрудничает с ЧАО "АК "Киевводоканал" по разработке комплекса мероприятий на случай возможного ухудшения качества воды возле питьевых водозаборов", - говорится в сообщении.

Если качество воды ухудшится, по данным Минприроды, "ЧАО "АК "Киевводоканал" готов немедленного откорректировать технологические процессы, чтобы показатели качества питьевой воды соответствовали требованиям Государственных санитарных норм и правил". "Но подчеркиваем, что на сегодня такие риски отсутствуют", - подчеркнули в ведомстве.

Лаборатории Госводагентства, ГЭИ и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава, как указано, "регулярно проводят усиленный мониторинг вод Сейма и Десны, в том числе и в районе питьевых водозаборов столицы".

Сейчас в отобранных пробах питьевой воды в контрольных точках централизованного водоснабжения города Киева превышения по санитарно-химическим и бактериологическим показателям - не обнаружены - отметили в Минэкологии.

Для усиления дальнейших совместных действий Минприроды, как сообщается, провело координационное совещание.

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