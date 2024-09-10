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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено

Загрязнение Десны: вода может достичь Киевской области 14-16 сентября, в пробах питьевой воды Киева превышений не обнаружено

Киев  •  УНН

10 сентября 2024, 09:33  •  4236 просмотра

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Минприроды сообщает, что ситуация с загрязнением Десны контролируемая. В пробах питьевой воды Киева превышений показателей не обнаружено, но службы готовятся к возможному изменению ситуации.

Ситуация с движением загрязнения Десной в направлении Киевской области контролируемая, загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября, пока в пробах питьевой воды в системе водоснабжения Киева превышение по санитарно-химическим и бактериологическим показателям не обнаружено, сообщили в Минприроды во вторник, пишет УНН.

Детали

"По обновленным данным прогноза Укргидрометцентра, загрязненная вода ориентировочно может достичь Киевщины 14-16 сентября. Все службы работают над тем, чтобы ситуация стабилизировалась. В частности, Минприроды сотрудничает с ЧАО "АК "Киевводоканал" по разработке комплекса мероприятий на случай возможного ухудшения качества воды возле питьевых водозаборов", - говорится в сообщении. 

Если качество воды ухудшится, по данным Минприроды, "ЧАО "АК "Киевводоканал" готов немедленного откорректировать технологические процессы, чтобы показатели качества питьевой воды соответствовали требованиям Государственных санитарных норм и правил". "Но подчеркиваем, что на сегодня такие риски отсутствуют", - подчеркнули в ведомстве.

Лаборатории Госводагентства, ГЭИ и Киевского городского центра контроля и профилактики болезней Минздрава, как указано, "регулярно проводят усиленный мониторинг вод Сейма и Десны, в том числе и в районе питьевых водозаборов столицы".

Сейчас в отобранных пробах питьевой воды в контрольных точках централизованного водоснабжения города Киева превышения по санитарно-химическим и бактериологическим показателям - не обнаружены

- отметили в Минэкологии.

Для усиления дальнейших совместных действий Минприроды, как сообщается, провело координационное совещание.

Забруднення річок Сейм та Десна: заборони діють, уже не фіксується масовий мор риби7 сентября 2024, 11:31 • 16378 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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